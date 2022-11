Lancia uova contro Carlo III e Camilla: arrestato manifestante a York, contestazione contro la corona

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Piccola disavventura per il neo re del Regno Unito Carlo III e la regina consorte Camilla mentre si trovavano a York in visita. Mentre i reali stavano attraversando a piedi il centro cittadini, salutati da centinaia di persone assiepate dietro le transenne, un uomo ha cominciato a lanciare contro di loro delle uova, senza però riuscire a centrare il re e la regina. Poco dopo, notato dalle forze dell’ordine, il manifestante è stato arrestato.

Lancia uova contro il re, arrestato

A essere finito in manette, fermato dalla polizia britannica di York, è stato un giovane che ha preso di mira i reali nel corso della loro visita nella cittadina nel nord dell’Inghilterra. L’uomo, che si trovava poco dietro i tanti accorsi in strada per salutare Carlo e Camilla, ha cominciato a lanciare verso di loro delle uova, ma non è riuscito a centrarli.

L’episodio è stato filmato da alcune telecamere presenti sul luogo. Dalle immagini si vede chiaramente un uovo passare a poca distanza dal re che, imperturbabile, ha proseguito a stringere le mani ai presenti. Nel giro di pochi istanti altre due uova sono arrivate vicino a Carlo, senza centrarlo, mentre una donna della sicurezza ha provato a fare da scudo per evitare che il re venisse colpito.

Fonte foto: Ansa

Proteste contro la corona a York

L’episodio è avvenuto in occasione della visita dei reali a York nel corso del quale Carlo e Camilla hanno incontrato le autorità locali e l’arcivescovo anglicano di York, numero 2 della gerarchia della Chiesa d’Inghilterra, per l’inaugurazione di un monumento dedicato alla compianta regina Elisabetta II. Nel corso della visita, però, non sono mancati i malumori dei presenti.

Oltra al lancio di uova subito, infatti, i reali sono stati contestati da alcuni presenti. Nel video del lancio delle uova, infatti, si sentono dei “buuu” di disapprovazione al passaggio di Carlo e Camilla, urla che però sono state sovrastate dai tanti presenti che hanno invece inneggiato il re col tipico “God save the King“.

Dopo le contestazioni il programma di Carlo e Camilla è proseguito senza intoppi e i due hanno potuto assistere all’inaugurazione della statua di Elisabetta II che era stata commissionata in occasione degli omaggi per il Giubileo di Platino.