La video-letterina di Luciana Littizzetto a Giorgia Meloni durante Che tempo che fa dopo il caso Giambruno

Nel corso della seconda puntata di “Che Tempo Che Fa”, Luciana Littizzetto è intervenuta sulla questione della separazione di Giorgia Meloni con Andrea Giambruno, leggendo alla Presidente del Consiglio una ironica letterina scritta apposta per l’occasione.

La letterina di Luciana Littizzetto a Giorgia Meloni

“Cara Er Meloni, fu fidanzata Giambruno, Fratella d’Italia da sempre e single d’Italia da venerdì”. Inizia così l’ironica letterina scritta da Luciana Littizzetto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, letta nel corso della seconda puntata di “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio.

“Quanto avrei voluto parlare con te del bonus asili e dei soldi in Romagna che non arrivano. Venerdì ero pronta a scriverne con la mia penna in piuma d’oca quando come un fulmine a ciel sereno è arrivato il tuo post” continua poi la comica torinese, facendo riferimento al post con il quale la Meloni ha ufficializzato la separazione da Andrea Giambruno.

Fonte foto: ANSA La Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni

“Che tu sia furente col tuo compagno, che già la parola compagno non ti piaceva prima, figuriamoci adesso, lo immagino – ha poi continuato la Littizzetto – Sarai inc…ta nera, ma non nera estoril. Nera come ‘tengo la camisia nera’. E ti capisco”.

L’ironica solidarietà della Littizzetto

Nella sua letterina, mantenendo il suo tono ironico, Luciana Littizzetto ha anche voluto solidarizzare con Giorgia Meloni: “Hai fatto bene a mollarlo. Con Salvini non puoi farlo, ma con lui sì. Non eravate nemmeno una famiglia tradizionale quindi vi risparmiate pure il divorzio”.

“Tutte abbiamo avuto le fette di prosciutto sugli occhi” ha detto poi la comica, ironizzando sul fatto che le continue uscite dal seminato di Giambruno avevano reso evidente il problema che il giornalista, ora anche segnalato all’Ordine, stava creando alla Presidente del Consiglio.

“Quando ti innamori, magari in lui noti già una certa carenza di neuroni, ma pensi ‘Io lo cambierò’. Ma gli uomini non li cambi nemmeno se hai conservato lo scontrino. E alla fine ti ritrovi un ‘pistola’ con le mani sul pacco a controllare genitale 1 e genitale 2. Sono certa che se si vedessero i fuori onda di tutti i mariti italiani, forse di matrimoni se ne salverebbero la metà”.

Il ps del post e la stoccata finale

E dopo un breve passaggio sull’ormai famoso ps della goccia e della pietra, inserito alla fine del post da Giorgia Meloni (“Alla lunga è l’acqua ad essere più forte della pietra”), Luciana Littizzetto si è avviata verso la fine della sua lettura con un’ultima stoccata.

Un colpo diretto a uno dei “valori” più presenti nelle parole della Presidente del Consiglio e in quelle di molti esponenti di Governo, quello della cosiddetta famiglia tradizionale.

“Come vedi la triade santa, mamma papà e bambino, è saltata ancora una volta. E non credo basterà una pesca a salvarla”, ha concluso la Littizzetto.