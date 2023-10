Andrea Giambruno segnalato all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dopo i video di Striscia: cosa rischia

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Andrea Giambruno è sempre più nei guai: dopo il caso scoppiato per i fuorionda di Striscia in cui il conduttore rivolgeva commenti sessisti a una collega, la situazione dell’ex compagno di Giorgia Meloni si complica ulteriormente. Giambruno è infatti stato segnalato per un’indagine interna all’Ordine dei giornalisti: lo fa sapere lo stesso Ordine della Lombardia tramite un comunicato sul suo sito ufficiale.

Andrea Giambruno segnalato dall’Ordine dei Giornalisti

“Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno, giornalista pubblicista, ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del Giorno“, riporta la comunicazione dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. “Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare”, conclude la nota.

Il Consiglio dell’Ordine ha poteri di mera denuncia. Tutta la procedura è ora in capo al Consiglio di disciplina, composto da nove giornalisti fra professionisti e pubblicisti, che decide una eventuale sanzione, dall’avvertimento fino alla radiazione, in maniera del tutto autonoma. Da quanto si è appreso la pratica, relativa all’ipotesi di violazione delle norme deontologiche da parte di Giambruno, come nella norma segue un ordine cronologico e si ritiene partirà in tempi relativamente brevi.

Andrea Giambruno, con la figlia, arriva al Quirinale per la cerimonia di giuramento del nuovo Governo (2022)

Verifiche del codice etico di Mediaset

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lo scandalo che ha travolto Andrea Giambruno rischia di costargli parecchio sul piano professionale. Anche ai piani alti di Mediaset si starebbe infatti valutando se ci siano gli estremi per licenziarlo.

Il giornalista non è più andato in onda e l’azienda stessa starebbe facendo alcune valutazioni legate a possibili violazioni del codice etico. Oltre agli scivoloni in diretta, le frasi che sono emerse dai fuorionda di Striscia la Notizia non possono lasciarlo tranquillo.

Cosa ha detto Giambruno nei fuorionda

Le frasi che Giambruno si è fatto sfuggire quando non era in diretta hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Si tratta di commenti sessisti e imbarazzanti che lo inchioderebbero senza appello.

Ad una collega, è emerso, ha detto: “Sai che io e XXX (nome censurato da Striscia, ndr) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con XXX che generalmente va a Madrid a sco****. Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro?”.

Giorgia Meloni “furibonda”

Dopo aver pubblicamente annunciato (con un post che ha fatto il giro del web) la fine della sua storia con Andrea Giambruno, Giorgia Meloni si è presa un momento di pausa nella giornata di domenica 22 ottobre, disertando la manifestazione di Fratelli d’Italia per un anno del suo governo.

Un evento a cui teneva in modo particolare, ma a cui ha deciso di rinunciare.