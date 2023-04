La rivelazione sulla Regina Elisabetta e William dell'ex capo dell'esercito: perché spedì Harry in Afghanistan

Il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico, ha rivelato i dettagli della udienza privata avuta con la Regina Elisabetta in merito alla guerra in Afghanistan del 2011 e, più nello specifico, al coinvolgimento di William e Harry nei combattimenti contro i talebani.

La rivelazione di Sir Mike Jackson e il protocollo violato

Il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico, ha rivelato i dettagli dell’udienza privata in un documentario di ‘ITVX’, che andrà presto in onda, dal titolo ‘The Real Crown’.

Sir Mike Jackson ha deciso di violare il protocollo e ha spiegato: “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello che succede in questa occasione”.

Cosa ha rivelato Sir Mike Jackson sulla Regina Elisabetta, William e Harry

Stando a quanto rivelato dal generale Sir Mike Jackson e riportato dal ‘Daily Mail’, nel corso dell’udienza privata la Regina Elisabetta fu molto chiara in merito al coinvolgimento di William e Harry nella guerra in Afghanistan: “I miei nipoti hanno preso il mio scellino, quindi devono fare il loro dovere“.

All’epoca, però, si decise che per William, in quanto erede dell’erede, il rischio di vederlo coinvolto nei combattimenti contro i talebani era troppo grande. Per il fratello minore Harry, invece, il rischio fu considerato accettabile.

Il racconto di Harry sulla guerra in Afghanistan

Nella sua autobiografia dal titolo ‘Spare – Il Minore‘, Harry ha raccontato di aver ucciso in combattimento 25 “talebani” quando era impiegato come pilota di Apache in Afghanistan e ha spiegato di non considerarli “persone” ma “pedine” che erano state eliminate.

Le parole del duca di Sussex sono state criticate. Secondo il colonnello in congedo Richard Kemp, ex comandante delle truppe britanniche in Afghanistan, per esempio, è particolarmente pericoloso affermare l’idea che i soldati di Sua Maestà considerino i loro nemici come “meno che umani”, in quanto in questo modo vengono esposti a possibili attacchi durante le missioni all’estero.