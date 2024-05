La maestra scomparsa e poi ritrovata cambia versione: "Volevo farla finita". Il racconto agli investigatori

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La maestra di ballo lancianese scomparsa domenica 28 aprile da Torino di Sangro e poi ritrovata a Castel Volturno sabato 4 maggio, avrebbe fornito una nuova versione dei fatti sugli ultimi suoi giorni.

La nuova versione della donna: “Volevo farla finita”

“Volevo farla finita“. È questo il virgolettato attribuito da ‘Il Centro’ alla maestra nel corso di un lungo interrogatorio all’interno del commissario di polizia di Lanciano.

I motivi che l’avrebbero portata a questa decisione, secondo quanto riferito ancora da ‘Il Centro’, sarebbero una situazione familiare ed economica non facile, la morte del padre e i timori per il futuro.

Gli ultimi giorni della donna

La donna avrebbe raccontato che, dopo aver lasciato l’automobile a Torino di Sangro e inviato una foto ai parenti di lei tra le scogliere, ha percorso decine di chilometri a piedi fino ad arrivare in Campania grazie ad alcuni passaggi di fortuna in automobile. Avrebbe anche dormito in strada.

Sabato, poi, come riportato da ‘Il Centro’, la maestra di ballo avrebbe raccontato di aver tentato di togliersi la vita buttandosi nelle acque della Riserva naturale foce del Volturno. Poi la richiesta di aiuto al bar di Castel Volturno, il pianto e gli accertamenti in ospedale.

La prima versione della maestra sulla sua scomparsa

In un primo momento, ai soccorritori che l’avevano raggiunta nella caffetteria in cui aveva richiesto aiuto, la donna aveva invece riferito di essere stata vittima di un tentativo di sequestro di persona.

“Mi hanno rapito due uomini, volevano uccidermi“, avrebbe detto la donna, come riportato da ‘ANSA’.

La stessa agenzia ‘ANSA’ aveva riportato le parole del legale della famiglia Antonio Cozza: “Non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona e in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto in questi giorni. I familiari aspettano con ansia il ritorno a casa e solo dopo aver parlato con lei potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quanto realmente successo”.