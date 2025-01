Benzina e diesel mai così cari da agosto, i prezzi in città e in autostrada: altri aumenti dopo le bollette

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia sono tornati a salire i prezzi della benzina e del diesel in città e in autostrada, che hanno toccato quote mai così alte dal mese di agosto. Dopo le bollette, gli italiani devono quindi far fronte a nuovi aumenti che rischiano di condizionare la loro vita quotidiana nel corso del 2025.

La situazione dei prezzi di benzina e diesel in Italia

Dopo tre aumenti consecutivi, sono in calo nella mattinata di mercoledì 15 gennaio le quotazioni dei prodotti raffinati. Quanto ai carburanti alla pompa, invece, continuano ad aumentare le medie nazionali dei prezzi praticati, sulla scia dei rialzi rilevati martedì sui listini dei prezzi suggeriti dei maggiori marchi.

La benzina è arrivata a sfiorare quota 1,81 euro/litro in media nazionale self service (prezzo massimo dallo scorso 9 agosto), mentre il gasolio ha superato quota 1,71 euro/litro (è il picco massimo dal 28 agosto 2024). In autostrada, i prezzi sono in media pari a 1,9 euro/litro per la benzina in modalità self service e a 1,82 per il gasolio self. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi di benzina, diesel, gpl, metano e gnl

Di seguito sono riportate le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 del mattino di martedì 14 gennaio su circa 18mila impianti:

Benzina self service a 1,807 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,816, pompe bianche 1,788);

Diesel self service a 1,711 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,719, pompe bianche 1,692);

Benzina servito a 1,944 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,990, pompe bianche 1,856);

Diesel servito a 1,848 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,894, pompe bianche 1,760);

Gpl servito a 0,738 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 0,745, pompe bianche 0,729);

Metano servito a 1,467 euro/kg (+1 millesimo, compagnie 1,471, pompe bianche 1,464),

Gnl 1,444 euro/kg (+2 millesimi, compagnie 1,446 euro/kg, pompe bianche 1,443 euro/kg);

La situazione sulle autostrade:

Benzina self service 1,903 euro/litro (servito 2,165);

Gasolio self service 1,815 euro/litro (servito 2,083);

Gpl 0,869 euro/litro;

Metano 1,527 euro/kg;

Gnl 1,580 euro/kg.

Gli aumenti delle bollette per il 2025

Come detto, gli aumenti rilevati sui prezzi di benzina e diesel si aggiungono a quelli stimati per le bollette nel 2025.

Nomisma Energia ha calcolato un aumento della spesa per le bollette delle famiglie pari al 10%: 216 euro in più all’anno rispetto al 2024, per un totale di 2.297 euro a utenza.