Lewis Hamilton e Sofia Vergara insieme? Il presunto flirt del prossimo pilota Ferrari fa il giro del mondo

Impazzano sui social le immagini rubate a Lewis Hamilton e Sofia Vergara durante un presunto appuntamento a New York. I due sono stati fotografati in un pranzo insieme con una coppia di amici, secondo quanto riportato dal sito americano di gossip Tmz tra sorrisi e sguardi ammiccanti, che farebbero pensare a un nuovo flirt tra il pilota della Ferrari e l’attrice e produttrice di origini colombiane.

Le vacanze di Lewis Hamilton

In attesa della nuova avventura al volante della Ferrari, con il debutto per la prima stagione in rosso atteso per fine gennaio, la leggenda della Formula 1 si starebbe godendo gli ultimi giorni di vacanza a New York.

Il sette volte campione del mondo, prima in McLaren e poi in Mercedes, si sarebbe preso una pausa anche dall’attività social, ma è stato scovato dai paparazzi nella Grande Mela.

Il presunto flirt tra Hamilton e Sofia Vergara

Dalle immagini diffuse dal sito scandalistico americano, si vede Hamilton in compagnia dell’attrice Sofia Vergara, nota al pubblico in tutto il mondo soprattutto per il successo raggiunto nei panni di Gloria Delgado-Pritchett nella serie Tv Modern Family.

I due sono entrambi single e tanto basterebbe a scatenare le voci di una presunta relazione tra i due.

I passati sentimentali

Oltre un anno fa aveva fatto scalpore il divorzio tra la coppia d’oro Sofia Vergara-Joe Manganiello al termine di una relazione di otto anni, in seguito alla quale l’attrice ha avuto una relazione con il ricco chirurgo ortopedico Justin Saliman.

Sul red carpet dei Golden Globe 2025, l’interprete e produttrice si è però presentata da sola, dichiarando tra i suoi obiettivi per il nuovo anno “salute, soldi e un fidanzato… o forse un amante”.

Dal canto suo, dopo la lunga relazione con la cantante Nicole Scherzinger, Hamilton avrebbe avuto relazioni con diverse celebrità, dalle modella Gigi Hadid e Kendall Jenner, fino alla più recente liason con la popstar internazionale Shakira.