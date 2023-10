L'uragano Otis in Messico raggiunge il livello 5, quello della massima potenza: può essere "catastrofico"

L’uragano Otis minaccia il Messico: nelle ultime ore Otis ha visto crescere il suo potenziale distruttivo passando in breve da tempesta tropicale a tempesta di categoria 5. Ora si dirige verso Acapulco, nel Messico sud-occidentale.

Uragano Otis verso il Messico

Autorità e cittadini sono preparati al peggio: il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha messo in guardia in merito al potenziale distruttivo dei Otis.

“Si sta delineando uno scenario da incubo per il Messico meridionale, con Otis in rapida intensificazione che si avvicina alla costa”, ha spiegato un meteorologo del National Hurricane Center.

Fonte foto: ANSA Immagini da Acapulco, in Messico, dove si sta abbattendo l’uragano Otis

L’uragano si muove lento, ma inesorabile: nell’ultima rilevazione la tempesta si trovava a circa 90 chilometri a sud-sudest di Acapulco, spostandosi verso nord-nordovest a 15 chilometri orari.

La speranza è che nei chilometri che lo separano dalla costa possa disperdere, almeno in parte, il suo potenziale distruttivo.

In ogni caso l’uragano causerà danni catastrofici quando raggiungerà la terraferma. I meteorologi americani hanno registrato venti massimi fino a 230 km orari nella serata di martedì 24 ottobre.

Con Otis arriverà una pioggia battente stimata in un range che va dai 5 a 10 pollici nello stato messicano di Guerrero e fino a 15 pollici in altre aree.

Data la conformazione del terreno, che a Guerrero è per lo più montuoso, le abbondanti piogge rischiano di causare frane e inondazioni moltiplicando esponenzialmente il potere distruttivo di Otis.

Ad agosto il Messico era già stato flagellato dall’uragano Hilary.

Autorità pronte al peggio

Le autorità dello stato di Guerrero rendono noto di avere approntato 396 rifugi.

“Siamo in massima allerta”, ha detto la sindaca di Acapulco Abelina López. La prima cittadina ha esortato i residenti a nascondersi in casa o a trasferirsi nei rifugi cittadini.

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador si è rivolto ai cittadini tramite X invitandoli “ad andare nei rifugi, a stare in luoghi sicuri lontano da fiumi, ruscelli, burroni e a stare attenti, senza essere troppo sicuri di sé”.

Espressione del cambiamento climatico

Come scrive 3BMeteo, Otis fa parte di una famiglia di uragani a rapido approfondimento, cioè in grado di moltiplicare la propria energia distruttiva in brevissimo tempo, proprio come i predecessori Ambali, Hagibis ed Hernie.

3BMeteo aggiunge che la comunità scientifica considera questa classe di eventi espressione del cambiamento climatico, per quanto riguarda l’eccezionale rapidità nel potenziamento.