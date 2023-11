L'omicidio di Pierina Paganelli e le rivelazioni inedite del figlio Giacomo: "Nostra madre spiata al telefono"

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

I figli di Pierina Paganelli rompono il silenzio 40 giorni dopo l’omicidio della madre. Le parole di Giacomo Saponi, rilasciate al Corriere di Bologna, sono state rilanciate da Mattino Cinque: “In questi ormai 40 giorni io e mia sorella abbiamo scelto il silenzio, questo per amore e rispetto di nostra madre. Recentemente, però, alcune notizie ci hanno addolorato molto“.

Il riferimento è al fatto che fosse spiata: “Scoprire, ad esempio, che nell’intimità della sua casa, facendo telefonate con i suoi cari, è stato spiata, ci ha colpito forte. Sentirla descrivere come una donna che aveva un linguaggio volgare, che sparlava degli altri, che si intrometteva nelle vite altrui, ci ha ferito. Perché era semplicemente l’opposto, era una donna dolce, una donna forte, rispettosa, che non si è mai intromessa nelle vite degli altri, neanche in quelle di noi figli. Una donna sempre sorridente. Mamma non voleva mai e poi mai attirare l’attenzione su di sé anche se, inevitabilmente, attirava le persone”.

E ancora: “Era impossibile non amarla e non cercare la sua compagnia. In effetti casa sua era sempre piena di gente, a partire dalle sue carissime amiche. La prendevo in giro dicendole che per stare con lei dovevo prendere un appuntamento. Ho sempre amato farla ridere, anche perché era davvero facile, non era difficile strapparle un sorriso, e quel sorriso oggi è la cosa che mi manca di più, che mi manca come l’aria, come mi manca il suo saluto quando mi diceva: ‘Ciao Giacometto, perché anche se sei cresciuto resti sempre il mio bambino'”.