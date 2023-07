L'icona del surf Mikala Jones morto dissanguato in un incidente in Indonesia: la star hawaiana aveva 44 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La star del surf Mikala Jones ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava cavalcando le onde in Indonesia. Il 44enne è morto per dissanguamento dopo che una pinna della tavola gli avrebbe tranciato un’arteria femorale. Nonostante i soccorsi immediati, per la leggenda hawaiana non c’è stato nulla da fare.

L’incidente tra le onde

Jones era impegnato in una sessione di surf a largo delle isole indonesiane Mentawai quando, come raccontato dalle testimonianze dei presenti, appena uscito da un’onda molto alta è finito improvvisamente sott’acqua, in grande difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Lokelani Jones (@isabellajones___)



Riemerso dal mare, gli amici e i colleghi che gli sono andati incontro per soccorrerlo si sono accorti di una profonda ferita all’altezza dell’inguine dalla quale perdeva molto sangue.

“Quando è riemerso dalla schiuma diversi secondi dopo, si è accorto di essersi tagliato all’inguine, così ha lasciato andare la telecamera e il resto e ha provato a remare con le mani disteso sulla tavola”, ha raccontato il collega uruguaiano Santiago Pereira.

“Siamo andati subito a cercarlo insieme a suo nipote che gli ha dato la sua tavola – ha detto ancora il collega – e, quando si è issato, è svenuto. Perdeva molto sangue. Lo abbiamo messo nella barca, abbiamo applicato un laccio emostatico, intanto gli abbiamo tenuto le mani dicendogli di non addormentarsi e di restare con noi”.

I presenti hanno provato a tamponare la ferita e l’hanno trascinato su una barca per portarlo a riva. Quando dopo una ventina di minuti lo statunitense è salito sull’ambulanza, a Tuapejat, era già esanime.

Il ricordo della figlia

La figlia di Jones, Isabella, ha comunicato su Instagram che “il padre ha avuto un brutto incidente con il surf e non ce l’ha fatta”, aggiungendo di essere “incredula”.

In due lunghi e commoventi post la ragazza ha dedicato un ricordo al papà condividendo le foto della sua infanzia: “Vorrei che tu fossi ancora qui con noi, non dovevi ancora partire. Troppo presto” ha scritto.

“Sono felice che stesse facendo ciò che amava di più. La vita non sarà più la stessa senza di te. Mi manchi così tanto, farei qualsiasi cosa per averne un momento in più con te, anche litigando, per poi ridere ad alta voce – è stato uno dei suoi messaggi – Grazie per avermi insegnato così tante lezioni di vita e per esserci sempre stato per me“.

Il messaggio dall’Italia

Nel suo sport Mikala Jones era considerato una leggenda, uno dei migliori “tube rider” al mondo e per molti surfisti rappresentava un punto di riferimento, come dimostra il messaggio dedicato all’amico dall’italiano Roberto D’Amico: “La vita è preziosa, imprevedibile, ogni giorno va vissuto come fosse l’ultimo. Ti voglio bene Mikala, grazie per aver arricchito la mia vita e quella di tutte le persone che ti hanno incontrato”.