Porto Cesareo, 55enne muore mentre fa kitesurf con gli amici: ritrovato senza vita in mare, soccorsi inutili

Una giornata in mare all’insegna del kitesurf si è trasformata in tragedia. Nel corso della mattinata di sabato 25 febbraio un uomo ha perso la vita mentre stava praticando la disciplina sulle acque di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Aveva 55 anni ed era originario di Molfetta, nel Barese. Le cause che hanno portato al decesso non sono ancora chiare.

La tragedia durante il kitesurf

Le forti folate di vento della giornata avevano spinto numerosi amanti del kitesurf a darsi appuntamento nella marina della città pugliese. La vittima si trovava lì con un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione sportiva.

A un certo punto proprio alcuni di loro si sono accorti del corpo dell’uomo galleggiare a testa in giù sullo specchio d’acqua allo stabilimento ‘Le Dune’. Il 55enne è stato così portato in riva, senza dare però alcun segno di vita. Immediata la richiesta di aiuto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Porto Cesareo, nel cui litorale si è consumata la tragedia

I soccorsi

Come riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ i primi a soccorrere l’uomo con un defibrillatore e una bombola di ossigeno sono stati alcuni membri del personale dello stabilimento. I tentativi di rianimazione si sono tuttavia rivelati vani.

Nemmeno i sanitari del 118 intervenuti sul posto poco dopo hanno potuto fare qualcosa, se non accertare l’avvenuto decesso. Il pm di turno ha dato l’autorizzazione al trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Le ipotesi sul decesso

Le circostanze che hanno portato alla morte del 55enne sono ancora tutte da chiarire. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore fatale, ma non si esclude nemmeno una possibile perdita di equilibrio con un conseguente colpo alla testa.

Secondo quanto reso noto da ‘Repubblica’ proprio il capo della vittima presentava una ferita, ma è ancora presto per capire quando se la sia provocata, se prima del presunto malore o successivamente.