L'ex premier Mario Draghi premiato a Washington: "Ogni Paese in Ue è troppo piccolo da solo", le sue parole

“C’è un forte bisogno di coordinare le nostre spese sulla difesa – ha detto l’ex premier – evitare i duplicati e gli sprechi. D’altra parte dobbiamo investire su alcuni settori della difesa e tutto questo è possibile solo con una visione comune della difesa e della politica estera”.

L’emissione di “debito comune per finanziare gli investimenti” in Europa “amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione, allentando così almeno in parte la pressione sui bilanci nazionali”.

Quanto al sostegno europeo alla guerra dell’Ucraina contro la Russia, Draghi ha affermato: “L’Ucraina sarebbe uno dei membri più grandi dell’Unione europea, con tante risorse ma anche con un enorme bisogno di ricostruire tutto quello che la Russia ha distrutto”.