Mario Draghi accetta la proposta di Ursula von der Leyen: quale sarà il nuovo incarico nell'Unione Europea

Torna in campo l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ex numero uno della Bce torna nelle istituzioni europee con un incarico che gli è stato affidato personalmente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’annuncio di Ursula von der Leyen

Ad annunciare la novità nella giornata di mercoledì 13 settembre è stata la stessa Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione Europea tenuto a Strasburgo, di fronte al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria.

La presidente della Commissione Ue ha parlato di “tre sfide: lavoro, inflazione e contesto imprenditoriale. Arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Perciò dobbiamo essere più lungimiranti e definire una modalità per salvaguardare la nostra competitività”.

L’incarico a Mario Draghi

Von der Leyen ha quindi annunciato il nuovo incarico per Mario Draghi: “Ecco perché personalmente ho chiesto a Mario Draghi, che è una delle più grandi menti dell’Europa in materia economica, di preparare una relazione sul futuro della competitività europea“.

“L’Europa – ha aggiunto – farà tutto il necessario, a qualunque costo, per mantenere il suo vantaggio competitivo“.

L’ex presidente del Consiglio italiano torna così nelle istituzioni europee dopo aver ricoperto l’incarico di presidente della Banca centrale europea dal 2011 al 2019.

Quale sarà il nuovo incarico di Draghi

La proposta è stata avanzata già da giorni ma resa nota soltanto oggi. Al momento non si conoscono i dettagli del compito affidato a Draghi.

Secondo quanto riporta Adnkronos, Von der Leyen avrebbe chiesto all’ex premier di approfondire “un tema di assoluto interesse comune, in un quadro geopolitico in rapida evoluzione”, accendendo un faro “su come funzionano le relazioni che governano la competitività tra paesi o tra aree a livello globale”.

Certo è che il nuovo incarico segna un ritorno sulla scena politica europea per Mario Draghi, che era tornato a farsi sentire alcuni giorni fa indicando in un intervento sull’Economist la sua ricetta per il nuovo Patto di stabilità Ue.