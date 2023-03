L'attrice e modella Cara Delevingne racconta la riabilitazione: "Non mi drogo da 4 mesi", la sua intervista

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, in seguito a una delle sue ultime apparizioni pubbliche, nella quale appariva scalza e in evidente stato confusionale nei pressi dell’aeroporto Van Nuys di Los Angeles, la supermodella Cara Delevingne ha parlato di sé e della sua riabilitazione, grazie alla quale non si droga da quattro mesi.

“Sono stata in rehab. Non mi drogo da 4 mesi”. Per la prima volta la supermodella britannica Cara Delevingne parla del suo periodo difficile, aprendosi con un’intervista rilasciata a Vogue America.

Solo pochi mesi fa, nel settembre del 2022, la immagini di una Delevingne che vagava in strada trasandata, scalza e in evidente stato confusionale avevano fatto il giro del mondo, alzando non poche preoccupazioni circa lo stato della salute mentale della ragazza.

Un argomento che Cara Delevingne non aveva mai voluto affrontare, preferendo rinchiudersi in casa, ricevendo solo poche visite di amici e persone fidate. E nonostante non abbia mai nascosto i problemi legati alla depressione e alla propria sessualità, è la prima volta che si lascia andare parlando di alcool, droghe e riabilitazione.

I problemi con alcool e droghe

In uno dei passaggi dell’intervista, Cara Delevingne ha raccontato di essersi svegliata “con i postumi di una sbornia all’età di 7 anni“.

Un modo per dire come i suoi problemi di salute mentale, di dipendenza da alcool e droghe e di autolesionismo abbia un’origine lontana e difficilmente analizzabile.

Non a caso già a 15 anni soffriva di esaurimenti nervosi, causati anche dalla difficile vita alla quale la sottoponeva la madre, celebre frequentatrice dei salotti della Londra-bene degli anni ’80.

La riabilitazione di Cara

Nell’intervista rilasciata a Vogue, Delavingne è tornata proprio su quelle immagini di settembre: “Avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell’aspetto”.

Un momento sicuramente tanto difficile quanto significativo: “A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà”.

Dopo quel periodo, sul finire del 2022 Cara ha deciso di ricorrere all’aiuto di una struttura di riabilitazione, dove ora sta affrontando un programma di recupero in dodici fasi che le ha permesso di tenersi sobria e “lontana dalle droghe e dai farmaci da quattro mesi”.