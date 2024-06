L'attore Armie Hammer accusato di cannibalismo, nessuno l'ha mai condannato: "Carriera distrutta, meglio così"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attore Armie Hammer, nel podcast ‘Painful Lessons’, ha parlato per la prima volta delle accuse di cannibalismo che gli sono state rivolte, da lui definite “bizzarre”.

Le accuse di cannibalismo ad Armie Hammer

L’attore Armie Hammer, che oggi ha 37 anni, è stato accusato di abuso sessuale e fisico da due sue ex compagne, Courtney Vucekovich e Julia Morrison. L’attore avrebbe scritto messaggi in cui descriveva tutte le fantasie di tipo cannibalistico che avrebbe voluto svolgere con loro.

Nel podcast, Armie Hammer ha tentato di discolparsi: “C’erano cose che le persone dicevano su di me che sembravano così assurde… Che fossi un cannibale. Adesso riesco a guardare la cosa con un certo distacco e a pensare: ‘È ridicolo come la gente mi chiamava cannibale e tutti ci credessero”.

L’attore Armie Hammer è nato a Los Angeles il 28 agosto 1986. Ha recitato in diversi film, tra cui ‘The Social Network’, ‘Chiamami col tuo nome’ e ‘Assassinio sul Nilo’. In tv, ha avuto ruoli in serie come ‘Veronica Mars’, ‘Desperate Housewives’ e ‘Gossip Girl’.

Carriera finita per Armie Hammer?

Nel podcast intitolato ‘Painful Lessons’, Armie Hammer ha spiegato che le accuse di cannibalismo hanno inevitabilmente portato alla sua “morte professionale“, nonostante a oggi non sia stato accusato ufficialmente da alcun giudice.

Anche se le accuse hanno portato alla fine della sua carriera, Armie Hammer si è detto grato “per ogni singolo momento di tutto questo”.

Il bilancio della vita di Armie Hammer

Armie Hammer ha anche dichiarato durante il podcast: “Adesso sono in un punto della mia vita in cui sono veramente grato per ogni singolo momento, perché dove mi trovavo nella mia vita prima che tutto ciò accadesse non mi sentivo bene. Non sono mai stato in un posto dove ero felice con me stesso, dove avevo autostima. Non ho mai saputo come darmi amore”.

Ancora Hammer: “Quello che è successo mi ha ucciso. Ha ucciso il mio ego. È stata una bomba al neutrone. Ho toccato il fondo. È una cosa che ha ucciso tutte le persone attorno a me che pensavo fossero amici e non lo erano. Tutte quelle persone ora sono sparite”.