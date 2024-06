Paolo Abozzi accusato di violenza sessuale: chi è Magopaolo, mental coach passato dal Costanzo Show e Amici

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Violenza fisica e psicologica. Paolo Abozzi, conosciuto come Magopaolo, mental coach con alcune apparizioni in tv dal Maurizio Costanzo Show ad Amici, è accusato di maltrattamenti nei confronti di una donna che avrebbe plagiato e di cui avrebbe abusato sessualmente.

L’accusa di violenza sessuale contro Magopaolo

Paolo Abozzi, conosciuto come Magopaolo, è accusato di aver manipolato e abusato dal punto di vista fisico, sessuale e psicologico una donna conosciuta durante uno spettacolo in una località di vacanza.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe: “Sottoposto la donna a una condotta manipolatoria, privandola del sonno, somministrandole psicofarmaci, costringendola a pratiche sessuali dolorose e mortificanti, adoperando violenza psicologica e fisica e sottoponendola ad uno stile di vita penoso e intollerabile al punto che la persona offesa manifestava intenti suicidi” secondo la pm Claudia Alberti.

Fonte foto: Ansa Paolo Abozzi ha partecipato a diverse trasmissioni televisive tra cui Amici

Abozzi ha affidato la sua difesa all’avvocato Francesco Scorsone. Secondo il legale, il comportamento della donna sarebbe stato volontario e non ci sarebbe stata quindi alcuna costrizione da parte dell’accusato.

L’incontro con Paolo Abozzi e la fuga dalla famiglia

Subito dopo l’incontro con Abozzi, la donna si è allontanata dalla famiglia, composta dal marito e da due figli: “Mi disse che si era giurata amore eterno con quest’uomo e da un giorno all’altro è uscita di casa” ha raccontato proprio il marito.

“Era sfuggente, soggetta a sbalzi d’umore, aggressiva, aveva dei movimenti strani delle pupille se le parlavo di quello che stava succedendo e ripeteva continuamente le stesse cose. Era in una realtà parallela, diceva di non volermi più vedere e si trasferì da lui” ha continuato il marito della vittima.

Dopo la denuncia, le forze dell’ordine hanno cominciato le indagini che hanno portato in alcuni mesi all’arresto di Abozzi, ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La donna è tornata dalla sua famiglia e ha intrapreso un percorso di terapia per superare il trauma.

Chi è, “Magopaolo” da mental coach alle comparse al Costanzo Show e ad Amici

Paolo Abozzi è un mago molto conosciuto a Roma. Ha sviluppato negli anni anche un’attività di mental coach. Durante la sua carriera di intrattenitore ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Tra questi si ricordano trasmissioni di Mediaset come il Maurizio Costanzo Show, Amici e Italia’s Got Talent, e anche programmi della Rai come I Fatti Vostri.