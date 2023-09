Klodiana Vefa uccisa a Castelfiorentino, l’ex marito si è suicidato con una pistola: trovato il corpo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il presunto responsabile del femminicidio di Castelfiorentino, costato la vita a Klodiana Vefa, è stato trovato morto. Alfred Vefa, ex marito della 36enne albanese, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Questa l’ipotesi dei carabinieri, che hanno trovato il corpo dell’uomo in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, Alfred Vefa si è sparato con la stessa pistola usata per uccidere Klodiana il 28 settembre. Gli inquirenti erano sulle sue tracce da diverse ore, a lanciare l’allarme è stato un cittadino che, verso le 4 di sabato 30 settembre, ha notato un’auto abbandonata.

Nessun biglietto nell’auto di Alfred Vefa

L’auto era stata abbandonata in una zona diversa da quella in cui è stato trovato il corpo. I carabinieri, giunti sul posto, hanno immediatamente collegato l’auto ad Alfred Vefa.

Le ricerche nella zona hanno permesso, un paio di ore dopo (intorno alle 6), di trovare il corpo senza vita dell’uomo. Dalle prime informazioni, all’interno dell’auto non è stato trovato nessun biglietto.

Fiori in ricordo di Klodiana Vefa

Sequestrata la pistola

I carabinieri hanno sequestrato il cellulare e la pistola usata per uccidere l’ex moglie. Ora le indagini sono in corso per capire come Alfred Vefa sia riuscito a procurarsi la pistola poi usata per uccidere Klodiana Vefa e per togliersi la vita.

L’uomo era ricercato dalla serata di giovedì 28 settembre, quando a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, aveva ucciso l’ex moglie con due colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. Klodiana Vefa è stata uccisa in strada, nei pressi della sua abitazione.

Dopo il femminicidio l’uomo era fuggito a bordo della sua Golf grigio metallizzato, l’auto poi trovata sabato mattina a San Casciano.

La gelosia di Alfred Vefa verso Klodiana

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due non vivevano più insieme da tempo, ma Alfred Vefa continuava a perseguitare l’ex.

Klodiana Vefa, ben inserita nella comunità di Castelfiorentino, lavorava come cameriera in una pizzeria. Alfred Vefa era molto geloso nei confronti della donna.

Nel primo sopralluogo dopo il delitto, i carabinieri avevano refertato due bossoli dei proiettili esplosi contro la donna, che ora andranno confrontati con la pistola ritrovata a San Casciano.