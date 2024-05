Karla Sofia Gascon migliore attrice al Festival di Cannes: prima volta di un'artista transgender nella storia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grande sorpresa al 77° Festival di Cannes dove il premio per la migliore attrice va a Karla Sofia Gascon, prima interprete trans a vincere una Palma d’oro. L’attrice si è aggiudicata il premio a pari merito con le sue colleghe Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz con le quali ha condiviso le scene del film “Emilia Perez” di Jacques Audiard. Gascon ha dedicato il premio alle attrici transgender e a tutte le persone trans, sottolineando l’importanza del messaggio di inclusività e cambiamento del film.

Chi è Karla Sofia Gascon, prima attrice transgendere a vincere la Palma d’oro a Cannes

Karla Sofia Gascon, attrice spagnola, nel film interpreta un boss del narcotraffico che decide di cambiare sesso e vita, trasformandosi in una donna affettuosa e premurosa.

Nella realtà, Gascon ha iniziato il suo percorso di transizione di genere a 46 anni. Nata a Madrid nel 1972, ha acquisito fama come attore di soap opera prima di iniziare il suo percorso di transizione.

L’emozione di Karla Sofia Gascon dopo il riconoscimento con la Palma d’oro a Cannes

Gascon ha dedicato il premio alla moglie e alle figlie, ringraziandole per “sopportare le mie pazzie”, e ha voluto anche rivolgere un pensiero a tutte le persone trans che ogni giorno affrontano odio e discriminazione.

Il discorso di Karla Sofia Gascon a Cannes 77

Vsibilmente emozionata, Karla Sofia Gascon ha parlato a tutte le attrici come lei che “spesso hanno bussato a porte che non si aprono” e ha mandato un messaggio alle persone trans.

“Domani questa notizia sarà commentata con il solito odio, ma come Emilia Perez, tutti abbiamo l’opportunità di cambiare e di essere migliori.”

“Cambiate, bastardi!” ha aggiunto, puntando il dito con chi diffonde odio contro la comunità transgender.

Il ringraziamento al regista

Ricevendo il premio, la Gascon ha espresso parole al miele per il regista francese Audiard. “Ti adoro per il tuo amore, la tua passione, la tua creatività. Sei il miglior regista del mondo e della galassia, con il permesso di George Lucas” ha affermato Gascon.

“Quando mi hanno dato la possibilità di far passare questo messaggio, ho capito che molta gente si sarebbe potuta guardare in faccia, persone denigrate, insultate. Questo premio è per tutti” ha aggiunto l’attrice nel suo discorso dopo la premiazione a Cannes.

“E poi quello che mi meraviglia è che la Francia abbia sentito come sua una pellicola in spagnolo e che parla di Messico” ha infine sottolineato.