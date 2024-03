Samuele Piscina della Lega e la frase "Transessuali sputano sangue infetto": bufera sul consigliere a Milano

“In via Mosso c’erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell’ordine“. Così Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega a Milano, durante la seduta di lunedì 4 marzo. Il riferimento era alla fiaccolata sulla sicurezza promossa dal suo partito, in occasione della presentazione del libro dell’eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone, in via Padova. Le parole di Piscina hanno scatenato lo sdegno del Pd, che ne ha chiesto le dimissioni.

La frase shock di Samuele Piscina

Lunedì 4 marzo, durante la seduta in Consiglio comunale, un esponente del centrosinistra ha definito via Padova “un modello di integrazione“.

Parole che hanno scatenato la risposta di Samuele Piscina, riportata da Adnkronos:

“Considerare via Padova un modello di integrazione é un’aberrante mistificazione della realtà. In via Mosso una amministrazione a guida Lega e centrodestra ha voluto una cancellata che abbiamo dovuto imporre, perché c’erano i transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell’ordine. Questo era quello che succedeva. C’erano spaccio e prostituzione”.

L’attacco del Pd al consigliere comunale della Lega

Immediata la reazione del consigliere Pd, e attivista Lgbtqia+ Michele Albani, che in aula ha urlato verso Piscina “fai schifo, vergognati”, chiedendo subito le scuse del consigliere leghista.

Albiani, ripreso dall’Ansa, ha poi aggiunto attraverso una nota: “Samuele Piscina si scusi pubblicamente o ne chiederemo le dimissioni. Il candore con cui ha pronunciato questa nefandezza transfobica e sierofobica dimostra per l’ennesima volta l’arretratezza culturale e umana della Lega. Utilizzare fake news insultando realtà già marginalizzate per bieca propaganda è riprovevole e inaccettabile. Per questo non ho potuto esimermi dal manifestare il mio dissenso in modo così acceso in aula”.

Cosa era successo in via Padova

Domenica 3 marzo la Lega aveva organizzato un corteo-fiaccolata a Milano, in via Padova, per chiedere “sicurezza”.

Via Padova, come sottolineato dall’Ansa, è considerata una delle strade più critiche della città in merito alla criminalità (il mese scorso un 28enne era stato picchiato, rapinato e legato al distributore di benzina).

I militanti di alcuni centri sociali, in particolare quello storico nella vicina via dei Transiti, hanno cercato di bloccare l’iniziativa.

La polizia ha impedito ogni contatto con due cariche di alleggerimento, durante le quali due agenti sarebbero rimasti contusi.

Proprio quel giorno Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, avrebbe fissato la presentazione del suo libro Mai sottomessi – Cronache di un’Europa islamizzata in una bocciofila di via Padova, dopo il corteo.