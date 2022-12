Julia Reichert, morta la regista premio Oscar per American Factory: aveva 76 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo triste lutto nel mondo del cinema: pochi giorni dopo la scomparsa di Irene Cara, arriva ora notizia della morte di Julia Reichert, regista premio Oscar nel 2020 per American Factory. La sua carriera è stata segnata da grandi documentari.

Morta la regista Julia Reichert

Stando a quanto riportato dalle fonti estere, la veterana documentarista Julia Reichert è morta giovedì 1 dicembre 2022 all’età di 76 anni.

La cineasta era malata da tempo di tumore: si era anche sottoposta a chemioterapia prima della cerimonia degli Oscar che nel 2020 le ha visto assegnare la prestigiosa statuetta, ma a quanto pare il male ha avuto la meglio.

Fonte foto: ANSA Julia Reichert assieme al nipote Jeff e al compagno Steven Bognar durante la Cerimonia degli Oscar 2020

L’annuncio della sua morte è stato dato a The Hollywood Reporter da Steven Bognar, compagno e collaboratore della Reichert.

Per quale film ha vinto l’Oscar

Dopo una carriera ricca di documentari con particolare attenzione alla classe operaia e alle condizioni delle donne lavoratrici, Julia Reichert è riuscita a vincere l’Oscar per il Miglior Documentario grazie a American Factory, film che in Italia è stato titolato Made in Usa – Una fabbrica in Ohio.

Prodotto dalla Higher Ground Productions fondata da Barack e Michelle Obama, il film ha raccontato l’acquisizione della ex fabbrica della General Motors a Moraine, nell’Ohio, da parte dell’azienda cinese Fuyao, risalente al 2014.

La Reichert aveva ritirato l’Oscar proprio nel periodo in cui si stava sottoponendo a chemioterapia, suscitando commozione nel mondo del cinema. Era stata candidata anche per Union Maids nel 1976, Seeing Red nell’83 e The Last Truck: Closing of a GM Plant nel 2009.

Scomparsa anche l’attrice Irene Cara

La morte di Irene Reichert fa seguito ad un periodo di molti lutti nell’ambiente hollywoodiano. Solo pochi giorni fa è scomparsa a 63 anni Irene Cara, storica attrice e cantante due volte premio Oscar.

Aveva raggiunto il successo mondiale grazie alle hit ‘Fame‘ e ‘Flashdance…What a Feeling‘, brani che le hanno permesso di ricevere due statuette per la Miglior Canzone.

Non sono state rese al momento note le cause di morte dell’attrice. Il 21 novembre, inoltre, è giunta notizia della tragica scomparsa a 49 anni di Jason David Frank, star dei Power Rangers.