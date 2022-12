Addio a Brad William Henke: l'attore star di 'Orange Is the New Black' e 'Lost' è morto nel sonno

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

È morto nel sonno all’età di 56 anni Brad William Henke, attore ed ex giocatore di football noto per aver recitato in serie tv di successo come ‘Orange Is the New Black’ e ‘Lost’. La notizia è stata data dai familiari solo nelle ultime ore, ma il decesso risale al 29 novembre scorso. La causa non è stata rivelata.

Il ricordo del manager

Sono già numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sulle varie piattaforme social da parte dei fan di Henke. Il suo manager Matt Del Piano lo ha ricordato a ‘Tmz’ come “un uomo incredibilmente gentile, di una energia gioiosa”.

“Un attore di grande talento – ha aggiunto – amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”.

Fonte foto: IPA Brad William Henke

La passione per il football

Nato il 10 aprile 1966 a Columbus, nel Nebraska, Brad William Henke prima ancora di essere un attore era un amante del football.

Dopo aver militato per qualche anno nella squadra dell’Università di Arizona era stato arruolato nel 1989 dai New York Giants per la Nfl.

Successivamente era passato ai Denver Broncos. Nel 1990 aveva anche partecipato al Super Bowl XXIV contro i San Francisco 49ers. Un grave infortunio lo costrinse a rinunciare alla carriera sportiva.

Il successo sul set

Henke era approdato nel mondo della recitazione quasi per caso. Aveva iniziato a lavorare negli anni Novanta come attore di spot pubblicitari su raccomandazione dell’ex giocatore della Nfl Rod Martin, per poi trovare continuità sul piccolo schermo.

Aveva esordito nel 1996 nei telefilm ‘Chicago Hope’ e ‘Due poliziotti a Palm Beach’, ed era in seguito apparso in ‘ER’, ‘Law & Order’, ‘Shameless’, ‘The Office’ e ‘Hawaii Five-0’. Ma la fama era arrivata con ‘Orange Is the New Black’ di Netflix, nel ruolo di Desi Piscatella.

Nel corso della carriera Brad William Henke aveva preso parte anche ad altre famose serie tv, come ‘Lost’, ‘Criminal Minds’ e ‘Bones’. Sul grande schermo aveva invece recitato in pellicole come ‘Pacific Rim’, Sherrybaby’ e ‘Fury’.