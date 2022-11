Morto Jason David Frank, la star dei Power Rangers: trovato senza vita a soli 49 anni, l'annuncio dell'agente

Morto Jason David Frank, popolare attore americano diventato famoso e popolare grazie al ruolo di Tommy Oliver, il Green Ranger, della serie Mighty Morphin Power Rangers.

Jason David Frank si sarebbe suicidato

A rendere nota la notizia del decesso è stato il sito statunitense Tmz. A stretto giro è arrivata la conferma dell’agente della star, Justine Hunt, che ha annunciato che la morte dell’attore è avvenuta in Texas.

Secondo alcune fonti vicine all’artista, si tratterebbe di suicidio. Opportuno sottolineare che la notizia che vuole Jason David Frank essersi tolto la vita resta da confermare ufficialmente.

Fonte foto: ANSA L’immagine di un fan del Green Ranger presente al Comic Con 2018 di Medellin a cui partecipò Jason David Frank.

La popolarità grazie al ruolo nei Power Rangers

L’attore aveva recitato come uno dei protagonisti della serie per tre stagioni per un totale di 123 episodi e aveva interpretto Tommy in diversi adattamenti di Power Rangers.

Jason David Frank, vita privata

David Franck si è sposato due volte: la prima con Shawna Frank, da cui ha avuto due figli e da cui ha divorziato l’11 aprile 2001; il secondo matrimonio risale al 17 maggio 2003, con Tammie Frank, con la quale ha concepito una terza figlia.

Nel mese di agosto 2022 Tammie Frank ha chiesto il divorzio in seguito ad alcuni presunti flirt extraconiugali avuti dal marito.

La vocazione per le arti marziali

Non solo recitazione, anzi l’attore aveva una vera e propria vocazione per le arti marziali: iniziò ad interessarsene all’età di soli quattro anni, quando mise piede per la prima volta in una scuola di karate chiamata “Red Dragon Karate School”.

A dodici anni già insegnava ad altri ragazzi e all’età di diciotto lui e un suo amico acquistarono una scuola. È inoltre il fondatore di una nuova arte marziale, il Toso Kune Do.

Nel 2010 ha praticato arti marziali miste sia come dilettante sia come professionista, con l’unico incontro disputato vinto per sottomissione in meno di un minuto contro Jose Roberto Vasquez.