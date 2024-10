Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera e trovata morta, fermato un uomo: dov'era la donna

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Flavia Mello Agonigi, la donna scomparsa da giorni a Pontedera, Pisa, è stata trovata morta. Il corpo della 54enne è stato rinvenuto nella casa di un uomo che la conosceva da tempo. È stato arrestato poiché ritenuto responsabile dell’omicidio e avrebbe già confessato il delitto.

Morta la donna scomparsa da giorni a Pontedera

Si è conclusa nel peggiore dei modi possibili la ricerca di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni residente a Pontedera ma di origini brasiliane che era scomparsa lo scorso 11 ottobre.

Il suo cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre in un’abitazione a Casciana Terme, in Valdera, non distante da dove viveva la donna.

Chi è il fermato per la morte di Flavia Mello Agonigi

La polizia avrebbe arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, si tratta di un 34enne che conosceva bene la vittima e avrebbe già confessato il delitto in questura. Tra i due, secondo quanto emerso, c’erano stati diversi contatti telefonici. L’arma utilizzata per l’omicidio parrebbe essere un coltello.

Gli agenti avrebbero prima ritrovato l’auto della donna – che era stata posta in una cantina – e quindi, a poca distanza, anche il cadavere di Flavia: era stato nascosto in una cisterna.

Sul luogo del ritrovamento, a 13 km dal posto in cui era stata vista la donna per l’ultima volta, è giunto anche il magistrato che coordina l’inchiesta. Sul caso indaga la squadra mobile di Pisa e il commissariato di polizia di Pontedera.

La scomparsa e il ritrovamento

Flavia Mello Agonigi era scomparsa l’11 ottobre dopo una serata con le amiche alla discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese, Pistoia. Al termine dell’uscita con le sue amiche, la donna avrebbe avvisato una di loro di avere un appuntamento, che avrebbe visto di lì a poco una persona.

A dare l’allarme era stato il marito, Emiliano, che non l’aveva vista rincasare. Subito si è temuto il peggio poiché la pista dell’allontanamento volontario era stata ben presto abbandonata. La Procura aveva aperto un fascicolo nei confronti di ignoti per omicidio.

Le ricerche della donna sono andate avanti per giorni ma, nonostante l’utilizzo anche di un elicottero e delle squadre di terra, non hanno prodotto risultati. La donna è stata rinvenuta solo tredici giorni dopo la sua scomparsa, senza vita a pochi chilometri dal luogo in cui era stata vista per l’ultima volta.