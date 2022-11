È morta a 63 anni Irene Cara, cantante e attrice di “Fame” e “Flashdance”

È morta questa mattina nella sua casa in Florida, all’età di 63 anni, Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera.

L’attrice e cantante ha raggiunto il successo mondiale con le hit “Fame” e “Flashdance… What a Feeling“, brani con i quali vinse due volte l’Oscar per la miglior canzone.

La notizia del decesso della cantante e attrice, nata a New York il 18 marzo 1959, è stato dato sui social dalla sua agente, Judith A. Moose.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022