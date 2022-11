Nonna Giovanna morta a 91 anni: la star di TikTok non è caduta nel camino, il nipote racconta cosa è successo

Tragedia per nonna Giovanna, la 91enne divenuta famosa sui social network grazie al nipote. Inizialmente era stato riferito che la donna fosse caduta nel camino acceso morendo carbonizzata: a trovare il corpo sarebbe stata la figlia, secondo quanto riporta Il Tirreno, e nonostante la chiamata ai soccorsi per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Il nipote, tuttavia, ha fatto luce sulla vicenda.

Morta nonna Giovanna, star di TikTok

La donna abitava a Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa). Quando è morta, si trovava da sola in casa e nessuno avrebbe potuto evitare la tragedia. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno provato a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le prime notizie emerse nelle scorse ore sulla morte della donna, rilanciata rapidamente da numerose testate online, riferivano che nonna Giovanna avrebbe avuto un malore o un colpo di sonno e fosse caduta nel caminetto acceso. Nessuno era in casa al momento, per cui soltanto l’autopsia potrà stabilire l’esatta causa della morte, qualora il pm di turno Aldo Mantovani lo deciderà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nonna Giovanna (@lanonnagiovanna)

RETTIFICA – Il post del nipote Nicola fa chiarezza sulla morte

Rispetto a quanto riportato inizialmente dal Tirreno e altre testate, nonna Giovanna non è morta cadendo nel camino. Lo ha riferito il nipote Nicola tramite un post su Instagram.

Qui, afferma di essere costretto a precisare che: “Nonna NON È MORTA CARBONIZZATA cadendo nel camino!”. La star di TikTok non stava bene da un po’ e “stava lentamente regredendo sempre di più”.

Nei giorni scorsi era peggiorata e “se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro”. La famiglia rende noto che il funerale di nonna Giovanna si terrà venerdì 25 novembre alle 15.00, presso la Chiesa di Visignano, comune di Cascina (Pisa).

Chi era nonna Giovanna, influencer e star dei social della terza età

Giovanna Capobianco, vedova Malfatti, era nata a Sora, in provincia di Frosinone, e sul profilo TikTok curato dal nipote Nicola Pazzi metteva in scena dei simpatici siparietti con la sua ironia. Col tempo ha conquistato centinaia di migliaia di follower su diversi social network: su TikTok ne aveva più di 800mila, su Instagram 140mila.

L’ultimo video di nonna Giovanna sui social

Nell’ultimo video condiviso sui social, intitolato “Le scuse per non andare a scuola”, il nipote rivela all’anziana di aver utilizzato come scusa proprio la morte della nonna, scatenando la sua reazione. Un video che in molti utenti hanno commentato con dolore, definendolo quasi un “presagio”.