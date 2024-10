Morte Liam Payne, nel sangue del cantante anche la cocaina rosa: cos'è e il boom della nuova droga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La morte di Liam Payne si arricchisce di ulteriori dettagli. Il cantante inglese, ex membro degli One Direction, è stato trovato senza vita dopo una misteriosa caduta da un albergo di Buenos Aires. L’autopsia eseguita sul suo cadavere ha scovato tracce di cocaina rosa nel suo sangue: ecco cos’è la nuova droga letale.

Droghe pesanti nel sangue di Liam Payne: le ultime

Si sta stringendo il cerchio intorno alle ultime ore di Liam Payne, quelle che hanno portato al suo tragico decesso. Dopo i risultati preliminari dell’autopsia sul suo corpo, si è appurato che l’artista avesse assunto diverse droghe pesanti nei momenti che hanno preceduto la sua morte.

Tra queste, secondo i test tossicologici, risulta esserci anche la cosiddetta cocaina rosa, una delle novità più recenti in termini di droghe.

Liam Payne aveva 31 anni quando è morto in un albergo argentino

Morte cantante One Direction: cosa si sa

Nel sangue del cantante sono state trovate tracce di diverse sostanze stupefacenti: oltre a crack e benzodiazepina, figura quindi anche la cocaina rosa, come riporta TMZ che cita fonti vicine agli investigatori.

La cocaina rosa è una droga che si sniffa come quella bianca “tradizionale” ma risulta essere ben diversa dalla stessa. Non si tratta insomma di una nuova varietà di cocaina. Conosciuta anche come “Tusi”, è molto pericolosa: si tratta di una miscela di diverse sostanze sintetiche, principalmente ketamina, estasi, MDMA, oppioidi e sostanze psicoattive.

Ad esse viene aggiunto un colorante alimentare rosa che non impatta sulla sostanza finale ma ne conferisce il caratteristico colore e il nome.

Cos’è la cocaina rosa: effetti e costi

Della cocaina rosa si sta parlando sempre più spesso negli ultimi mesi.

Stabilirne gli effetti su chi la prova è ancora arduo: essendo un mix, infatti, molto dipende da come le sostanze che la compongono vengono miscelate.

Di certo c’è che uno dei modi in cui viene etichettata è quella di “droga dei ricchi”: una dose può arrivare a costare anche 400 euro.

Le ultime ore di Liam Payne

Ci sarebbe dunque anche la cocaina rosa nel mix che è stato fatale a Liam Payne, cantante inglese morto lo scorso 16 ottobre, a 31 anni, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina, forse dopo una crisi psicotica.

Payne non aveva sul corpo segni di aggressioni e si trovava da solo al momento della sua morte: la pista che più convince ad ora il procuratore Marcelo Roma che sta indagando sul caso è quella che porta a un malore che ha poi generato la caduta dal balcone.

Nella sua stanza d’albergo erano stati trovati residui di sostanze stupefacenti, un tubo di alluminio usato per assumerle e una confezione di sapone, attraverso cui gli sarebbero giunte. L’ex One Direction è morto per traumi multipli ed emorragie interne ed esterne.