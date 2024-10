Morto Paul Di'Anno ex cantante degli Iron Maiden malato da tempo: con la band fino al 1981, aveva 66 anni

Lutto nel mondo della musica: è morto Paul Di’Anno, mitica voce degli Iron Maiden. A confermare la dipartita è stata la famiglia del cantante, attraverso Conquest Music. L’artista si è spento nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni.

Morto Paul Di’Anno, ex cantante degli Iron Maiden: la nota

Paul Di’Anno ha cantato per gli Iron Maiden dal 1978 al 1981; è stata la voce dei primi due album della band metal, “Iron Maiden” e “Killers“.

Da tempo fronteggiava problemi gravi di salute, muovendosi con la sedia a rotelle. Nonostante le sue condizioni precarie, non ha mai smesso di lavorare e di esibirsi.

Fonte foto: GETTY Paul Di’Anno durante un’esibizione

La nota di Conquest Music

“A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno. Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”. Così la casa discografica nell’annunciare la morte del cantante.

“Il suo primo album retrospettivo sulla carriera – ha aggiunto l’etichetta -, The Book of the Beast, è uscito nel settembre 2024 e contiene i momenti salienti delle sue registrazioni avvenute dopo aver lasciato gli Iron Maiden. Conquest Music è orgogliosa di aver avuto Paul Di’Anno nella sua famiglia di artisti e chiede alla sua schiera di fan di alzare un bicchiere in sua memoria”.

Chi era Paul Di’Anno: carriera e vita privata

Di’Anno era nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958: è stato la voce del leggendario e rivoluzionario album “Iron Maiden”, e del successivo “Killers”, altro lavoro apprezzato del gruppo metal.

Dopo aver lasciato la band, ha proseguito la sua carriera con Battlezone e Killers, senza rinunciare ad esibirsi da solista.

Non si è mai fermato, andando sul palco addirittura in sedia a rotelle. Dal 2023 fino alla sua dipartita ha collezionato oltre 100 spettacoli.

Movimentata anche la sua vita privata: è stato sposato cinque volte e ha avuto sei figli.