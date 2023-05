Ispettore spara e uccide 4 poliziotti a Camocim in Brasile: colpi di pistola all'interno del commissariato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Quattro agenti di polizia civile sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nella stazione di polizia di Camocim, nello stato di Cearà in Brasile, nelle prime ore del mattino di domenica 14 maggio. A far fuoco è stato un loro collega.

Cosa è successo a Camocim in Brasile

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal quotidiano brasiliano ‘O Globo’, il poliziotto che ha sparato, in quel momento fuori servizio, ha fatto irruzione nella stazione di polizia sparando contro i suoi colleghi. Tre dei quattro poliziotti uccisi stavano dormendo nel momento in cui sono partiti i primi colpi di arma da fuoco.

Il poliziotto che ha sparato ha tentato di fuggire su una vettura della polizia, ma poi ha abbandonato il mezzo e si è consegnato alle autorità. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo (che secondo quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’ ricoprirebbe il ruolo di ispettore) ad aprire il fuoco contro i colleghi.

Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, segundo registro policial. (+) — Elmano de Freitas (@elmanooficial) May 14, 2023

Il commento del governatore del Ceara

Su ‘Twitter’, il governatore dello stato brasiliano di Ceará, Elmano de Freitas, ha commentato così l’accaduto: “Sono assolutamente costernato per il tragico episodio avvenuto presso il commissariato di Camocim, in cui quattro agenti della polizia civile hanno perso la vita in seguito all’aggressione di un collega, secondo quanto riportato dai verbali di polizia. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie, agli amici e ai professionisti di Pubblica sicurezza nello Stato. Il Ceará darà tutto il supporto necessario alle famiglie delle vittime”.

Chi sono le vittime

In una nota riportata dall”AgenciaBrasil’, il Segretariato di Pubblica Sicurezza e Difesa Sociale del Ceará e i suoi organi collegati, tra cui la Polizia Civile dello Stato (PC-CE), hanno reso noto che a perdere la vita sono stati gli impiegati Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e l’ispettore Gabriel de Souza Ferreira.

Nella stessa nota è stato inoltre confermato che l’uomo sospettato di aver aperto il fuoco contro i suoi colleghi è stato arrestato.