Ipotesi violenza sessuale a Bologna dove una giovane ha denunciato un'aggressione nell'ascensore condominiale

Sarebbe stata seguita fin dentro l’androne del palazzo e spinta dentro l’ascensore. Lì sarebbe poi stata abusata con pesanti palpeggiamenti nelle parti intime. Il fatto, secondo l’accusa della presunta vittima, sarebbe avvenuto in pieno centro e in pieno giorno a Bologna in via Don Minzoni.

Violenza sessuale a Bologna

La giovane, secondo la testimonianza resa alle forze dell’ordine, stava rincasando nel pomeriggio.

Quando è entrata nell’androne del palazzo ha lasciato che la porta le si richiudesse da sola alle spalle. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica dove si sarebbero svolti i fatti.

Non sapeva, però, di essere seguita da un gambiano sui vent’anni. Il giovane avrebbe approfittato della porta lenta nel richiudersi e sarebbe sgattaiolato dentro.

Una volta dentro, il giovane avrebbe spinto e strattonato la vittima fino farla entrare a forza all’interno dell’ascensore.

Lì sarebbe iniziata una violenza fatta di palpeggiamenti nelle parti intime. Le urla disperate della donna hanno impedito che la presunta violenza si spingesse oltre: il giovane avrebbe infatti desistito e si sarebbe dato alla fuga.

La ragazza, sotto shock, ha chiesto aiuto. Gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco hanno raggiunto il posto nel giro di pochi minuti e hanno raccolto la testimonianza della presunta vittima.

Denunciato il giovane gambiano

Grazie alla descrizione da lei fornita nel giro di poche ore i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 20enne.

Il giovane non si era allontanato dalla zona ed è stato fermato dietro l’angolo, nei pressi di piazza dei Martiri.

La vittima lo ha subito riconosciuto e, terminati gli accertamenti, il cittadino gambiano è stato denunciato per violenza sessuale. Non essendo stato colto in flagranza di reato non è stato possibile arrestarlo.

Il caso di piazza dei Martiri a Bologna

La vicenda è stata raccontata dal Resto del Carlino. Il quotidiano specifica che piazza dei Martiri e le zone immediatamente vicine sono luoghi tristemente noti ai locali per essere afflitti da microcriminalità, degrado e risse anche in pieno giorno.

Sarebbero diversi gli esposti presentati dai residenti e dai lavoratori al fine di rendere più sicura e frequentabile la zona.