Incidente a Montecrestese in Ossola con un morto: 81enne si schianta contro un muro, probabile malore

Nel tardo pomeriggio di giovedì 14 marzo si è verificato un grave incidente a Montecrestese, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: protagonista un pensionato di 81 anni, morto dopo essersi schiantato contro un muro. Nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118, non è stato possibile salvare l’anziano. Da una prima ricostruzione, si considera l’ipotesi che l’incidente sia stato stato causato da un malore, che l’81enne avrebbe subito quando si trovava poco distante da casa.

L’incidente si è verificato intorno alle 18,30 di giovedì 14 marzo, mentre la vittima, un uomo di 81 anni, era alla guida della sua auto non lontano dalla propria abitazione, nella frazione di Roldo.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, l’anziano signore, le cui iniziali sono F.L., sarebbe stato colpito probabilmente da un improvviso malore mentre conduceva la propria auto.

L’incidente è avvenuto a Montecrestese in frazione Roldo, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Proprio in ragione di questo evento, l’uomo avrebbe perso il controllo del volante della vettura, andando a finire fuori strada, per poi andarsi a schiantare contro un muro.

I soccorsi vani per l’81enne

Sul luogo dell’incidente è stato assicurato un intervento tempestivo da parte dei sanitari del 118, anche se nella circostanza ben poco si è potuto fare.

L’uomo, all’arrivo degli operatori, era già morto e tutto ciò che è stato fatto, purtroppo, è la constatazione del suo decesso.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Domodossola, incaricati di avviare le indagini per gli accertamenti della dinamica, in seguito alle rilevazioni di rito per questi casi.

Le manifestazioni contro la riforma del Codice della Strada

Il 2024 non è certamente iniziato con il piede giusto dal punto di vista delle vittime della strada, con numeri preoccupanti e in continuo aumento.

Solo pochi giorni fa, circa 200 manifestanti si sono riuniti davanti alla stazione di Torino Porta Nuova per protestare contro la revisione del codice della strada proposta da Salvini, che prevede varie novità come la creazione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) e all’installazione di autovelox.

La protesta, denominata “Stop al codice della strage”, mira a richiedere una maggiore attenzione alla guida e pene più severe per chi supera i limiti di velocità in città.