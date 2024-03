Prete si schianta in auto a Pratola Peligna vicino L'Aquila: trovato positivo alla cocaina dopo l'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Era al volante sotto l’effetto della cocaina ed è uscito di strada con l’auto. Per questo don Daniel Cardenas, parroco a Rivisondoli (L’Aquila), è stato denunciato dalla polizia stradale dopo l’incidente. Al prete è stata anche ritirata la patente.

Prete si schianta in auto a Pratola Peligna

L’incidente che ha visto protagonista il prete è avvenuto nella notte di domenica 10 marzo sulla statale 17 a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila.

Secondo quanto riporta Ansa, don Daniel Arturo Cardenas, 50enne di origine colombiana, stava tornando da una cena quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale sulla statale 17 all’altezza di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila

Il sacerdote è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e poi dal personale del 118, che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona. Niente di grave per lui, se l’è cavata con qualche livido e tre punti di sutura alla testa.

Prete trovato positivo alla cocaina dopo l’incidente

All’ospedale di Sulmona, al termine degli esami di rito, è però venuta fuori la positività alla cocaina. Un valore alto, più del triplo della soglia sotto il quale il test è considerato negativo.

Così, dopo gli accertamenti della polizia, per il prete sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il vescovo valuta provvedimenti

“Il vescovo e i sacerdoti della diocesi di Sulmona-Valva, dispiaciuti per l’incidente accaduto a don Daniel Arturo Cardenas, gli sono vicini, lo accompagnano con la preghiera in questo momento particolare, esprimono vicinanza alla comunità parrocchiale e seguono con attenzione la situazione”, si legge in una nota della diocesi.

Come riporta Ansa, nei prossimi giorni don Daniel sarà convocato dal vescovo di Sulmona, monsignor Michele Fusco, che nel frattempo ha riunito il collegio dei consultori per decidere l’adozione di eventuali provvedimenti.

Le parole del prete

“Molte volte mi sono sentito solo e poco ascoltato. Non posso accettare che la mia immagine venga infangata per un semplice incidente”. Così don Daniel Cardenas commenta la vicenda al quotidiano locale Il Centro.

Fino a poco tempo fa il sacerdote era parroco a Pescocostanzo (L’Aquila), poi è stato trasferito nel vicino paese di Rivisondoli.

Il prete già lo scorso anno era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale ed era andato via dopo lo schianto, sostenendo che doveva andare a celebrare la messa.