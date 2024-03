Incidente frontale a Levico Terme in Valsugana sulla Statale 47 tra auto e tir: tre feriti e traffico in tilt

Un violento frontale tra due auto e tir ha bloccato per ore la Statale 47 della Valsugana, all’altezza del comune di Levico Terme, in Trentino. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui una donna per la quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Secondo quanto riportato dalle testate locali, nessuno degli interessati dallo scontro sarebbe in pericolo di vita. Il traffico della zona sarebbe ancora paralizzato in entrambi i sensi di marcia per la grande quantità di olio che si è riversato sull’asfalto.

L’incidente a Levico Terme

Lo sconto si è verificato intorno alle 15 di giovedì 14 marzo, nei pressi del cantiere comunale di Levico, sulla Ss47, all’altezza di un autodemolizioni nella zona industriale. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il violento incidente sarebbe nato dal frontale tra due auto, una delle quali per l’impatto è rimbalzata all’indietro, urtando un tir che sopraggiungeva in quel momento.

Le due vetture in particolare sono state distrutte in seguito al forte urto. La donna di 48 anni alla guida di una delle due auto è rimasta incastrata nell’abitacolo accartocciato e per estrarla è stato necessario l’uso delle pinze idrauliche da parte dei vigili del fuoco.

I soccorsi

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale a Trento con l‘elisoccorso arrivato sul posto dell’incidente. Intervenuti sul luogo anche due ambulanze, i volontari dei VVF di Levico, oltre ai carabinieri di Borgo e la Polizia locale dell’Alta Valsugana.

Rimasti feriti nello scontro anche due uomini, uno di 58 anni e un altro di 22, ma nessuna delle tre persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

Traffico in tilt in Valsugana

A causa dell’incidente la circolazione sulla strada statale 47 è rimasta bloccata per circa due ore in entrambi i sensi di marcia. Per consentire i soccorsi e permettere i rilievi del caso, le forze dell’ordine hanno fermato il traffico.

I gravi disagi alla viabilità continuano per la messa in sicurezza dei veicoli e le operazioni di bonifica della grande quantità di olio finita sulla carreggiata a seguito dello scontro. Sul posto è al lavoro il servizio viabilità provinciale per il ripristino delle ottimali condizioni dell’asfalto.