Incendio in un hotel a Mosca, morte 7 persone tra cui 2 bambini: per la polizia qualcuno ha appiccato il fuoco

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Paura nel centro di Mosca, in Russia, per un vasto incendio divampato in un edificio nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio. A rendere noto quanto accaduto è stato l’ufficio stampa del ministero delle Situazioni di emergenza, citato dall’agenzia di stampa ‘Tass’. Drammatico il bilancio provocato dal rogo.

Hotel in fiamme a Mosca: le vittime

Secondo quanto si apprende sono sette le persone che hanno perso la vita a causa dell’incendio. Una di loro è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Tra le vittime ci sono anche due bambini.

Nell’edificio di Mosca andato in fiamme si trova l’hotel Mkm, che occupa il primo, secondo, terzo e quarto piano. Al di sopra vi è invece un ex dormitorio che è stato trasformato in alloggi. Il rogo sarebbe divampato proprio dall’area in cui si trovano gli appartamenti.

Fonte foto: TASS / IPA Il palazzo di Mosca in cui è scoppiato l’incendio

L’evacuazione dell’edificio

I soccorritori e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto immediatamente per procedere con l’evacuazione in sicurezza. Al momento dello scoppio dell’incendio si trovavano nell’edificio circa 200 persone. Di queste in 50, tra cui sette bambini, sarebbero state salvate direttamente dalle fiamme.

Su Twitter hanno iniziato a circolare alcuni video girati dai testimoni di quei concitati momenti. Come riferito da ‘Tass’ undici persone sono rimaste ferite e nove di loro sono state ricoverate in ospedale. Le altre due sono state curate in ambulatorio.

Indagini sull’origine dell’incendio

Secondo quanto dichiarato da un rappresentante dei Servizi di emergenza citato dall’agenzia di stampa russa l’incendio sarebbe di origine dolosa e non accidentale, almeno sulla base dei dati preliminari.

Per chiarire le cause e i contorni della drammatica vicenda accaduta nel cuore della capitale russa è stata aperta un’inchiesta. Saranno le indagini ad accertare con precisione dove e come ha avuto origine il rogo.