Incendio in Francia, 7 bambini e la madre morti in casa tra le fiamme: i figli avevano tra i 2 e i 14 anni

Tragedia in Francia. A causa di un incendio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio a Charly-sur-Marne, a circa 100 chilometri a est di Parigi, 7 bambini – di età compresa tra i 2 e i 14 anni – sono morti insieme alla madre nel rogo scoppiato in casa loro. Il padre, un uomo di 40 anni, sarebbe rimasto gravemente ustionato e si troverebbe adesso in ospedale.

La ricostruzione dell’incidente

La casa avrebbe preso fuoco nella notte, secondo quanto dichiarato da polizia e vigili del fuoco.

I bambini, cinque femmine e due maschi, e i loro genitori stavano dormendo al primo piano della casa, quando è scoppiato l’incendio. All’origine dell’incidente ci sarebbe un’asciugatrice posta al piano terra, che, dichiara la polizia, avrebbe preso fuoco spontaneamente per un guasto elettrico.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini: dopo essersi accorti delle fiamme, hanno contattato i soccorsi intorno alle 00:52 di lunedì 6 febbraio. Niente da fare, però, per le 8 vittime. La morte, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivata per asfissia.

Le difficoltà nei soccorsi

In brevissimo tempo, il fumo nero dell’incendio avrebbe risalito la scala e raggiunto le stanze delle vittime, intrappolandole. Sembra, inoltre, che l’incendio avesse causato un guasto nelle tapparelle elettriche della casa, impedendone l’apertura automatica.

L’arrivo dei pompieri è stato poi reso particolarmente complesso dalla configurazione fisica della cittadina: l’edificio si trova in una stradina nel centro del comune di Charly-sur-Marne. L’incendio è stato spento con difficoltà solo nelle prime ore della mattina e grazie alla mobilitazione di 80 vigili del fuoco.

Quattro dei bambini, riporta la gendarmeria francese, provenivano dal primo matrimonio della madre.

L’ultima tragedia simile in Francia è dello scorso anno

In Francia l’ultima tragedia di questa portata risale al 15 dicembre dello scorso anno, quando a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione, nel sud-est della Francia, sei persone, di cui quattro bambini, avevano perso la vita in un incidente analogo.

Qualche mese prima, a febbraio 2022, altre 8 persone, tra cui un neonato, erano morte nell’incendio di tre edifici a Saint-Laurent-de-la-Salanque, un comune francese di 8 mila abitanti nei Pirenei Orientali.