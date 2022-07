Incendio a Milano, persone intrappolate sul tetto del palazzo salvate dai vigili del fuoco

Paura in pieno centro a Milano per un incendio divampato giovedì sera poco dopo le 20 al quinto piano di un palazzo. Diverse persone rimaste intrappolate nel palazzo si sono rifugiate sul tetto per sfuggire alle fiamme e sono state tratto in salvo dai vigili del fuoco con l’autoscala.

Incendio in centro a Milano

L’incendio è divampato attorno alle ore 20 di giovedì 7 luglio in un palazzo del centro di Milano, in via Cesare Correnti. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al quinto e ultimo piano dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e i sanitari del 118, insieme con i carabinieri e la polizia locale.

🔴 #Milano, intervento in atto in Via Correnti 1 per l’#incendio di una mansarda al quinto piano. 5 persone salvate dai #vigilidelfuoco con 2 autoscale. Impegnate 5 squadre e 8 automezzi. Al momento nessuna persona risulta ferita, evacuato l’intero stabile [#7luglio 22:00] pic.twitter.com/3N78OGz03e — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2022

Incendio in un palazzo a Milano, persone salvate sul tetto

Tre persone – due donne di 27 e 61 anni e un uomo di 40 – che erano rimaste bloccate all’interno del palazzo a causa delle fiamme e del fumo hanno cercato riparo sul tetto dello stabile. Sono stati i vigili del fuoco a salvarli, raggiungendo il tetto con l’autoscala e portandoli giù.

Una operazione di salvataggio resa complicata dalla presenza dei fili della tensione del tram che le autoscale dei pompieri hanno dovuto evitare.

Secondo quanto riporta l’Ansa, le condizioni delle tre persone soccorse sul tetto sono buone: visitate sul posto, sono in stato di choc ma non è stato necessario trasportarle in ospedale. Solo una donna è stata portata per motivi precauzionali al San Giuseppe, in codice verde.

In ospedale è stata trasportata anche l’inquilina dell’appartamento andato a fuoco, un’anziana di 81 anni. Molti inquilini sono stati evacuati per precauzione dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Incendio al quinto piano, le cause

L’incendio che è scoppiato in un appartamento del quinto e ultimo piano del palazzo ha provocato molte fiamme e tanto fumo: i vigili del fuoco hanno lavorato per circa un’ora per spegnere le fiamme.

Le cause del rogo sono ancora da accertare, le indagini sono in corso. Ma stando ai primi accertamenti, riporta il Corriere della Sera, le fiamme sarebbero state alimentate dal tanto materiale presente all’interno dell’appartamento. Materiale vario che sarebbe stato ammassato dall’inquilina, probabile accumulatrice seriale.