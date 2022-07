Incendio a Roma, brucia il parco del Pineto: bambini evacuati dal centro sportivo

Tornano le fiamme a Roma. Un nuovo, vasto incendio è divampato nella zona nord della Capitale, nell’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Il rogo si è sviluppato nel parco del Pineto, dove ha bruciato diversi ettari di verde e, complice il vento, si è poi propagato a Valle Aurelia.

Vasto incendio a Roma nord

Un vasto incendio è divampato oggi, lunedì 4 luglio, attorno alle 14 nella parte nord di Roma, nella zona di Monte Mario. Secondo quanto riporta l’Ansa, il primo focolaio che ha dato origine al rogo si è sviluppato all’interno del parco del Pineto, dove le fiamme hanno ‘mangiato’ diversi ettari di verde della riserva.

A causa del vento le fiamme si poi poi estese fino a Valle Aurelia, non lontano da Casalotti, dove la scorsa settimana un altro grande rogo aveva distrutto un centro estivo per bambini e una rimessa per camper.

Le fiamme hanno bruciato l’area verde del parco del Pineto

Roma, fiamme nel parco del Pineto

Sul posto per contenere e spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, la Protezione civile e il servizio giardini di Roma Capitale.

Il timore, oltre alla devastazione del verde, è che l’incendio possa minacciare le palazzine della zona. In azione per spegnere le fiamme anche un elicottero.

Nella zona molti cittadini segnalano fumo e fuliggine, sul posto anche diverse ambulanze del 118 per trattare eventuali casi di intossicazione o problemi causati dal fumo.

Bambini evacuati da centro sportivo

Il vasto incendio sviluppato nel parco del Pineto ha raggiunto anche il centro sportivo Vis Aurelia, con le fiamme che hanno danneggiato alcune strutture in legno. Il centro è stato evacuato.

Le fiamme si sono avvicinate anche ad un altro centro sportivo, il circolo The Fox di via Ettore Stampini, che è stato invaso da una densa nube di fumo. Diversi bambini sono stati evacuati dalla struttura.