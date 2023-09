In fiamme una storica villa del '700 ad Anzola dell'Emilia: svolta nelle indagini, denunciati 4 minorenni

Svolta nelle indagini nell’incendio avvenuto il 30 agosto scorso all’antica dimora settecentesca del Marchese Camillo Zambeccari che, negli anni ottanta era stata convertita a casa di riposo. Quattro minori sono stati denunciati dai Carabinieri.

Cos’è successo

I carabinieri di Anzola Emilia, cittadina situata nella città metropolitana di Bologna, hanno denunciato quattro minorenni per concorso in danneggiamento seguito da incendio, riferisce l’agenzia Ansa.

La denuncia è scattata in seguito a quanto accaduto il pomeriggio dello scorso 30 agosto, quando gli investigatori avevano avviato le indagini dopo aver ricevuto la telefonata di un cittadino che segnalava un incendio all’antica dimora settecentesca del marchese Camillo Zambeccari.

Negli anni ’80, la villa era stata convertita in una dimora per anziani. Cessata l’attività della casa di riposo, la villa era rimasta un’attrazione per gli studenti, essendo un palazzo d’interesse storico culturale.

L’incendio del 30 agosto 2023

L’incendio divampato nella storica dimora del ‘700 risale al 30 agosto 2023. Per spegnere le fiamme, spiega l’Ansa, i vigili del fuoco hanno impiegato tre mezzi.

La responsabile legale della società che ha acquisito l’area nel 2017 ha successivamente dichiarato di essere stata avvisata da un cittadino residente in zona che, poco prima di aver notato il fumo propagarsi nell’aria, aveva notato uscire dei ragazzi dall’edificio.

Anzola d'Emilia, luogo è divampato l'incendio che ha sventrato la villa del '700: denunciati quattro minorenni

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri di Anzola Emilia, al termine dell’attività investigativa, sono riusciti a identificare i presunti responsabili, quattro minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere entrati nel palazzo, i quattro minori avrebbero appiccato il fuoco al cartone di una pizza, all’interno di un armadio di legno

La situazione sarebbe sfuggita di mano e i quattro ragazzini non sarebbero riusciti a evitare che l’incendio divampasse e divorasse l’edificio.

