Padre accoltellato per difendere la madre a Caserta, arrestato il figlio 17enne: "Non ce la facevo più"

Un uomo è stato accoltellato a Caserta, durante una lite famigliare, dal figlio di 17 anni, intervenuto per difendere la madre. Il giovane è stato arrestato, mentre il padre è ora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Uomo accoltellato a Caserta

Una tragedia è avvenuta nella giornata di oggi – lunedì 20 maggio 2024 – in un appartamento al quinto piano di una palazzina popolare sita in via Giovanni Falcone, nei pressi del centro commerciale Iperion, a Caserta, in Campania.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un uomo è stato ricoverato dopo essere stato accoltellato in casa dal figlio, nel corso di una lite famigliare tra l’uomo e la moglie. Il giovane, un ragazzo di 17 anni, si sarebbe scagliato contro il padre per difendere la madre.

La zona di Caserta nella quale un uomo è stato accoltellato dal figlio: arrestato il giovane, ricoverato in gravi condizioni il padre

Il 17enne avrebbe accoltellato al petto il genitore con un coltello da cucina. L’uomo, secondo quanto riportato da CasertaCe.net, sarebbe stato soccorso dal vicinato, che ha poi allertato i soccorsi.

Il padre ricoverato

Sul posto sono quindi giunti gli agenti della Questura di Caserta, che hanno fermato il giovane per poi procedere con gli accertamenti del caso. Stando alle prime risultanze delle indagini il giovane, temendo per l’incolumità della madre a causa delle continue e violente liti domestiche, avrebbe impugnato un coltello da cucina per poi accoltellare il genitore.

Oltre agli agenti della Questura e della Squadra Mobile, sul posto sono giunti anche i poliziotti della Squadra Volante e il personale medico del 118, che ha preso in cura l’uomo ferito e lo ha trasportato d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

L’uomo è stato quindi immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono considerate gravi, ma dovrebbe essere fuori pericolo.

Il figlio arrestato dai Carabinieri

Gli agenti accorsi sul posto in seguito alla chiamata avrebbero trovato il giovane in strada, sporco di sangue e in stato di choc. Una volta appurato quanto accaduto, gli agenti giunti sul posto hanno quindi portato il 17enne in Questura.

Una volta arrivato in Questura, il ragazzo avrebbe spiegato agli agenti le motivazioni dietro il suo gesto con un laconico “Non ce la facevo più”.

Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ed associato al Centro di prima accoglienza per minorenni dei Colli Aminei di Napoli. Non si fermano però le indagini, che puntano ora a ricostruire le motivazioni e la dinamica precisa di quanto accaduto.