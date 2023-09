Ragazzina tenta il suicidio gettandosi dal ponte a Bologna: salvata grazie alla geolocalizzazione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia sfiorata a Bologna, dove una ragazzina di 15 anni si è gettata da un ponte finendo nelle acque del fiume Savena. A lanciare l’allarme un’amica, che aveva ricevuto da lei un messaggio d’addio. La giovane è stata salvata dai carabinieri anche grazie al papà, che l’ha tempestivamente rintracciata usando la geolocalizzazione dello smartphone.

Tenta il suicidio a Bologna

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 settembre, poco prima delle 8 a Bologna, dove una studentessa di 15 anni ha tentato il suicidio buttandosi da un ponte.

Come racconta il Corriere della Sera, la ragazzina è stata accompagnata a scuola dal padre in auto. Ma non è entrata: si è invece diretta al ponte sul torrente Savena in via Giuseppe Dozza, al confine tra Bologna e San Lazzaro di Savena.

Fonte foto: Tuttocittà.it La 15enne si è buttata da un ponte al confine tra Bologna e San Lazzaro di Savena

La 15enne scrive un breve messaggio all’amica del cuore annunciandole l’intenzione di farla finita. E si butta dal ponte, finendo nelle acque del fiume dopo un volo di circa 7 metri.

L’allarme e la corsa del padre

L’amica capisce che non si tratta di uno scherzo e avverte subito il padre della ragazza. L’uomo ritorna sulla strada che aveva percorso poco prima per portare la figlia a scuola e geocalizza la sua posizione grazie allo smartphone.

L’uomo arriva quindi sul ponte, dove però trova solo lo zainetto abbandonato della figlia. Disperato, chiama il 112, spiegando la situazione ai carabinieri.

La 15enne salvata dai carabinieri

I militari arrivano sul posto, scendono sulla riva e riescono ad individuare la ragazza che galleggiava a fatica tra i flutti. La raggiungono a nuoto ma a causa della forte corrente non riescono a portarla fuori dall’acqua.

I carabinieri cercano quindi di metterla al sicuro portandola in punto in cui la corrente è meno forte, in attesa dei sommozzatori dei vigili del fuoco che poi la portano definitivamente in salvo.

Affidata ai sanitari del 118, la ragazzina è stata trasportata all’ospedale Maggiore. Oltre allo choc, la 15enne ha riportato diverse ferite e contusioni, tra cui un femore rotto. Nella caduta infatti ha sbattuto sul fondo, a causa della poca profondità del fiume.

Non si sa ancora nulla sui motivi del gesto, al momento non sarebbero emersi precedenti o gravi problematiche. Del fatto è stata informata la Procura per i minorenni di Bologna, che ha avviato gli accertamenti del caso.