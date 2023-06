In Australia un wedding bus si è ribaltato, bilancio tragico di 10 morti. Arrestato l'autista del pullman

Tragedia in Australia dove un bus con a bordo circa 40 persone si è ribaltato. Secondo le prime informazioni il bilancio dell’incidente è drammatico: 10 morti e 11 feriti.

18 passeggeri illesi

Gli altri 18 passeggeri sarebbero rimasti illesi. Il ribaltamento del mezzo è avvenuto poco dopo le 23.30 ora locale, nella città di Greta, in Nuovo Galles del Sud, lo Stato australiano di Sydney. La notizia è stata confermata dalla polizia australiana.

Arrestato l’autista del bus

Gli 11 feriti sono stati portati negli ospedali della zona, alcuni anche in elicottero. Il conducente del bus, un uomo di 58 anni, è stato portato in un ospedale della zona ed è in stato di arresto, sotto la sorveglianza della polizia per essere sottoposto a esami e accertamenti obbligatori.

Fonte foto: ANSA Un’immagine del bus ribaltato e degli ispettori della polizia

Il sindaco di Cessnock: “Incidente orribile”

Il mezzo era un “wedding” bus. Infatti stava trasportando i passeggeri di un matrimonio. Jay Suvaal, il sindaco della vicina Cessnock, ha dichiarato che l’incidente è stato “davvero orribile”.

“Siamo una delle principali destinazioni per matrimoni e turisti nella Hunter Valley, quindi ci saranno persone provenienti da tutto lo Stato e dal Paese che sono state in queste aree e probabilmente hanno partecipato a iniziative simili”, ha spiegato a Network Nine.

Hunter Valley

La Hunter Valley è la patria dei vini australiani. Nota principalmente per le varietà di semillon e shiraz, è rinomata in tutto il mondo come luogo adatto per una vacanza gourmet e per l’organizzazione di eventi come matrimoni e party esclusivi.

Ospita oltre 150 cantine e diversi ristoranti innovativi che offrono opportunità per piaceri gastronomici in ogni angolo della regione. La sua solida storia di agricoltura si presta a esperienze biodinamiche e a chilometro zero.