Il video di Giorgia Meloni che chiede ai migranti di non partire: "Sarete trattenuti e rimpatriati"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lampedusa è al collasso, a causa del netto aumento degli sbarchi di migranti negli ultimi mesi. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta il problema in un videomessaggio sui suoi canali social in cui si rivolge sia agli italiani che ai migranti, ai quali chiede di non partire. “La pressione migratoria che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno – spiega Meloni nel video – è insostenibile, figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Shael”.

Nel suo discorso Meloni si rivolge ai migranti irregolari: “Voglio dare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati”.

Poi il messaggio agli italiani: “Non abbiamo cambiato idea: ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione ma non abbiamo cambiato idea”.

Stando ai dati del Viminale, dal primo gennaio al 15 settembre in Italia sono sbarcati 127.207 migranti. Un numero superiore ai 104.061 arrivi registrati nell’intero 2022, ai 67.034 del 2021 e ai 34 mila del 2020.