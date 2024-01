Il video delle proteste contro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per chiedere lo stop alla guerra: "Dimettiti!"

Il popolo israeliano è sceso in piazza per chiedere a gran voce la fine di ogni ostilità da parte di Israele nei confronti di Hamas, marciando a poca distanza dalla residenza del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

Da ore i manifestanti si sono raccolti per strada per chiedere che vengano indette nuove elezioni e le immediate dimissioni del leader israeliano. Le proteste sono attive anche a Tel Aviv, dove ha preso parola Yonatan Shamriz. Quest’ultimo è il fratello di Alon, ucciso per errore dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Le sue parole: “Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà”.

Non solo: i manifestanti chiedono la liberazione immediata di tutti gli ostaggi, specialmente chiedendo lo scioglimento della Knesset. La Knesset, ricordiamo, è il parlamento monocamerale di Israele. Ancora, secondo ‘Times of Israel’, tra i cori di protesta sono stati sollevati anche striscioni, uno dei quali recita: “Il grido delle madri: non sacrificheremo i nostri figli nella guerra per salvare la destra“.