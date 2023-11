Il video della spettacolare tromba d'aria nella Costiera Amalfitana, il turbine si schianta sulla costa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

A causa del maltempo che ha colpito la Campania una enorme e spaventosa tromba d’aria è comparsa nel pomeriggio di oggi, martedì 21 novembre, tra Salerno e la Costiera Amalfitana. Il turbine è apparso improvvisamente in mare e si è velocemente diretto verso la costa, dove si è schiantato poco dopo.

Tromba marina sulla Costiera Amalfitana

Secondo quanto riporta Il Mattino, la tromba marina si è formata verso le 16 di oggi al largo della Costiera Amalfitana, non lontano da Amalfi.

Il vortice di aria e acqua è apparso improvvisamente in mare: la colonna si è alzata dallo specchio d’acqua fino a superare in altezza il promontorio, come si vede in diversi video pubblicati sui social dagli abitanti della zona.

La tromba d’aria si schianta sulla costa

L’enorme colonna di aria e acqua ha attraversato a velocità sostenuta lo specchio di mare fino alla costa, nel quale per fortuna non erano presenti imbarcazioni.

La tromba d’aria si è quindi schiantata contro la scogliera nel tratto tra Capo d’Orso e Maiori, dove non sono presenti abitazioni. Il vortice si è dissolto dopo aver toccato terra, il tutto è durato pochi secondi. Per fortuna non sono stati registrati danni.

Stesso fenomeno anche a Salerno, dove una tromba d’aria più piccola ha lambito i margini della zona portuale.

Video e foto virali sui social

Paura tra gli abitanti della zona: l’enorme tromba d’aria ha richiamato l’attenzione di centinaia di persone che si sono fermate a osservare il fenomeno.

Nonostante la breve durata, in tanti sono riusciti a riprendere tutta la scena con i cellulari, i video e le immagini sono immediatamente diventate virali sui social network.