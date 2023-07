Il video della sparatoria a Seregno tra due gruppi armati: altri tre arresti in Calabria, compreso il ferito

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un vero e proprio scenario da far west, quello che ha avuto luogo a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, l’11 luglio. Due veicoli si erano inseguiti lungo via Wagner.

A bordo di un Iveco Daily 35 c’erano due uomini, uno di 28 anni e l’altro di 48. A bordo del loro furgone cabinato si erano lanciati all’inseguimento di una Fiat Punto a bordo della quale viaggiava un 56enne insieme ai suoi due figli di 29 e 31 anni. L’uomo era rimasto ferito e aveva arrestato la sua corsa, mentre gli occupanti del mezzo pesante si erano dati alla macchia.

Il conflitto a fuoco si era spinto per 400 lunghi metri, durante i quali erano stati esplosi almeno 19 proiettili. Nella seconda metà di luglio i due conducenti del Daily erano stati arrestati.

All’alba di sabato 22 luglio tra Catanzaro e Laureana di Borrello (Reggio Calabria) i carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza, del Nucleo Investigativo di Seregno (MB) con la collaborazione dei colleghi di Catanzaro e di Reggio Calabria, hanno arrestato il 56enne ferito durante la sparatoria e i suoi due figli, tutti occupanti della Fiat Punto nei momenti del conflitto a fuoco dell’11 luglio.

I tre dovranno rispondere di tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. Secondo ‘Gazzetta del sud’, infatti, sarebbero stati proprio loro a sparare per primi.