Il sindaco Samuele Lippi fermato con la cocaina non si dimette: "Consumarla non è reato, non sono criminale"

Samuele Lippi, sindaco di Cecina, non ha intenzione di dimettersi dopo i recenti fatti che lo hanno visto protagonista.

Cosa è successo a Samuele Lippi

Samuele Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’, che ha ricostruito così quanto accaduto al primo cittadino di Cecina, del Partito Democratico: pochi giorni fa i carabinieri l’hanno fermato vicino a un boschetto frequentato dagli spacciatori. Lippi aveva acquistato mezzo grammo di cocaina per uso personale.

Sui social, il sindaco di Cecina aveva scritto lo scorso mercoledì 19 luglio: “Sono inciampato ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me. Voglio e devo farlo non solo per me ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il Consiglio Comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina. A tutti voi chiedo scusa per avervi esposti ad un disagio e ad una sofferenza che avrei voluto evitare”.

La spiegazione di Samuele Lippi sul consumo di cocaina

Nell’intervista al ‘Corriere della Sera’, Samuele Lippi ha spiegato a proposito del consumo di cocaina: “Non sono un tossicodipendente, non ho dipendenza“. Poi ha raccontato che assumeva cocaina “quando ero sotto stress, al massimo una due volte la settimana. Ho iniziato qualche anno fa e ho sbagliato ma l’uso limitato dello stupefacente non ho mai compromesso le mie facoltà intellettive e non sono mai stato schiavo delle sostanze”.

Il sindaco di Cecina ha ribadito in un altro passaggio: “Ho sbagliato a prendere piccole quantità di cocaina per superare momenti di straordinario lavoro, ma non sono e non sono mai stato schiavo della droga. Sono anni che assumo sporadicamente modiche quantità di stupefacenti e tutti mi riconoscono di aver governato bene. Nonostante questo, ho deciso di non usare più sostanze“.

Niente dimissioni per Samuele Lippi

Samuele Lippi ha annunciato di non aver alcuna intenzione di dimettersi. Alla domanda “Pensa di dimettersi?“, ha risposto: “Assolutamente no. Non ho commesso reati, la legge consente il possesso di un modico quantitativo di stupefacenti per uso personale”.

Secondo Lippi, senza di lui Cecina “sarebbe seriamente danneggiata” perché “il municipio sarebbe commissariato e rischieremmo di perdere i soldi del Pnrr e di mandare in fumo progetti importantissimi come il porto. Ci rimetterebbe la mia città e non posso permetterlo. Ho avuto un problema, adesso lo risolvo e torno. Nessuno, comunque, a ora ha chiesto le mie dimissioni”.