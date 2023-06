Il padre di Enzo Maresca scompare a Istanbul mentre lui vince la Champions col City: attivata la Polizia turca

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Si sono perse le tracce del padre di Enzo Maresca, ex calciatore e oggi allenatore, che fa parte dello staff tecnico della prima squadra del Manchester City agli ordini di Pep Guardiola.

Cosa è successo al padre di Enzo Maresca

La scomparsa del papà di Enzo Maresca è avvenuta a Istanbul, dove l’uomo aveva seguito il figlio per sostenerlo nella finale di Champions League contro l’Inter.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, per ritrovare il padre di Enzo Maresca si è attivata anche la polizia turca: al momento, però, non risultano esserci notizie. Sono ore d’angoscia per il tecnico italiano, che nella serata di sabato 10 giugno aveva conquistato la Champions League grazie al gol di Rodri che ha messo ko l’Inter di Simone Inzaghi.

Fonte foto: ANSA Enzo Maresca nel maggio del 2016, quando ancora era un calciatore e indossava la maglia del Palermo. Nella foto è ritratto in una fase di gioco mentre contrasta Nikola Kalinic della Fiorentina.

Chi è Enzo Maresca

Enzo Maresca è un ex calciatore nato a Pontecagnano Faiano nel 1980. Nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato, tra le altre, le maglie del Milan (nelle formazioni giovanili), della Juventus, della Fiorentina, del Siviglia, della Sampdoria, del Palermo e del Verona.

Da allenatore ha fatto parte dello staff tecnico di Ascoli, Siviglia e West Ham e ha allenato la formazione Under 23 del Manchester City. Nel 2021 ha esordito su una panchina di una prima squadra, diventando l’allenatore del Parma. Al termine dell’avventura sulla panchina gialloblu, Enzo Maresca è tornato al Manchester City come componente dello staff di Pep Guardiola in prima squadra.

Sul suo ritorno al City, nel luglio del 2022 Enzo Maresca aveva detto: “Sono molto felice di essere tornato al Manchester City, tra i club più grandi del mondo. Ho imparato molto dalla mia stagione come allenatore della formazione U23 e ho visto quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff di questo club. Sono molto orgoglioso che Pep mi abbia chiesto di tornare, questa volta come parte dello staff della prima squadra. Non vedo l’ora di aiutare lui e i giocatori nelle stagioni a venire”.

