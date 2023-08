Il governatore della Campania De Luca su Caivano: "È un inferno in terra, serve lo stato d'assedio militare"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Parole dure su Caivano. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato del comune in cui si è verificato lo stupro di gruppo di due ragazzine tredicenni, invocando un intervento militare.

Lo stupro di Caivano

Tra il 25 e il 26 agosto è emersa la vicenda dello stupro di gruppo di due cugine 13enni a Caivano, in provincia di Napoli, grazie alle denunce sporte dalle famiglie delle vittime.

Le violenze sarebbero avvenute al Parco Verde e sarebbero state commesse da un gruppo numeroso, si ipotizza più di 15, di ragazzi composto principalmente da minorenni e da tre maggiorenni individuati dalle forze dell’ordine.

Nel comune di Caivano si era già verificata una vicenda di cronaca che aveva avuto risalto nazionale quando, nel 2014, una bambina di 6 anni, Fortuna Loffredo, era morta dopo essere stata abusata e scagliata da un balcone all’ottavo piano.

Caivano “Inferno in terra”

Il presidente della Regione Campania De Luca ha commentato la situazione del comune: “È un inferno in terra, è necessario uno stato d’assedio vero e proprio militare”.

Il governatore ha poi continuato: “un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che a Caivano lo Stato non esiste, nonostante l’impegno di forze dell’ordine estremamente limitate”.

De Luca ha poi ricordato il caso di Fortuna: “Ma questo lo sapevamo già da quando hanno scaraventato dall’ultimo piano la piccola Fortuna dopo averla violentata. Anche allora è passata la prima ondata di emozioni, per questo non ho voluto neanche parlarne in questi giorni”.

L’incontro con il commissario e la visita di Giorgia Meloni

I presidente della Campania ha anche annunciato che terrà un incontro con il commissario governativo del Comune di Caivano, che ha sostituito l’amministrazione comunale il 4 agosto scorso.

De Luca ha tenuto a ricordare che: “Le due istituzioni competenti sui problemi di Caivano sono il comune e il governo nazionale dal punto di vista della sicurezza”.

Proprio riguardo a questo tema, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che farà visita al comune, come da richiesta del parroco don Patriciello, e ha annunciato l’intenzione di bonificare l’area dove sono avvenuti gli stupri.