Il 2 agosto 2023 è l'Overshoot day: sono ufficialmente finite le risorse che il Pianeta produce in un anno

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Oggi, mercoledì 2 agosto, è l’Earth Overshoot Day 2023, il giorno che indica l’esaurimento delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di offrire nell’arco di un anno. Questo significa che oggi, poco dopo metà anno, abbiamo già sfruttato tutte le risorse che la natura produce in un intero anno, entrando quindi in debito “ecologico”.

Come viene scelta la data

La data dell’Overshoot day viene calcolata da oltre cinquant’anni dall’organizzazione no profit Global Footprint Network, che analizza lo sfruttamento delle risorse naturali, l’inquinamento e altri fattori ambientali.

Il calcolo viene fatto partendo dalla domanda della popolazione e dall’offerta delle risorse che gli ecosistemi del pianeta rigenerano in un intero anno. Da qui si arriva al giorno nel quale l’umanità consuma tutte le risorse rinnovabili messe a disposizione dalla Terra.

🌍 Today is #EarthOvershootDay. There is immense #PowerOfPossibility in the countless #solutions that are ready to be deployed at scale. With them, we can make ourselves more resilient and #MoveTheDate of Earth #OvershootDay.⁣https://t.co/YU9YM3fEwS pic.twitter.com/sxeJFX9JmA — Footprint Network (@EndOvershoot) August 2, 2023

L’Overshoot day dagli anni ’70 ad oggi

Nel 1971, l’anno in cui Global Footprint Network ha iniziato questo tipo di analisi, l’Overshoot day cadeva a fine anno, il 29 dicembre. Sforavamo di pochissimo il nostro budget annuale.

In mezzo secolo l’aumento dei consumi e lo sfruttamento delle risorse ha progressivamente spostato indietro questa data. Venti anni fa, nel 2003, era il 12 settembre, nel 2013 il 3 agosto. Negli ultimi anni il trend si è appiattito tra inizio agosto e gli ultimi giorni di luglio.

L’Overshoot day in Italia il 15 maggio

Gli specialisti di Global Footprint Network calcolano la data dell’Overshoot day anche per i singoli Paesi, mostrando quali sono quelli maggiormente in debito e in credito di risorse.

Alcuni Paesi ad esempio, come Finlandia e Angola, riescono ad accumulare delle riserve nel corso dell’anno. Altri invece esauriscono le risorse in breve tempo, come Qatar e Lussemburgo.

Il Qatar è il primo Paese ad esaurire tutto, il suo Overshoot day 2023 è il 10 febbraio; l’ultimo è la Giamaica (20 dicembre). L’Overshoot day in Italia è già passato, è stato il 15 maggio.