A Frosinone si spedisce una bomba per scoprire chi gli fa sparire i pacchi: allarme in città e strade chiuse

Allarme bomba a Frosinone: tutto è nato da una bega condominiale relativa al furto di alcuni pacchi. L’inquilino di uno stabile, esasperato dai continui furti, si è auto-spedito un pacchetto contenente alcuni grossi petardi sperando che scoppiassero in faccia al ladro. L’unico risultato, invece, è stato l’intervento degli artificieri e una denuncia ai suoi danni.

Il protagonista di questa vicenda è un 55enne residente in un palazzo di via Mastruccia a Frosinone.

In quello stabile si sarebbe verificata una serie di furti di pacchi Amazon, lasciati incustoditi dal corriere all’interno dell’androne.

Via Mastruccia si trova nella zona nord-est di Frosinone

L’inquilino si è così deciso a mettere in atto la sua vendetta: per incastrare l’ignoto vicino di casa autore dei furti, ha spedito a sé stesso l’ennesimo pacchetto, che è stato lasciato nuovamente nell’androne.

All’interno di esso, tre candelotti contenenti “artifici pirotecnici non classificati” e un timer, come risulta dalla denuncia della polizia.

Di certo un’eventuale esplosione avrebbe generato un grande frastuono, mentre resta incerta la capacità dell’ordigno di arrecare danni a cose o a persone, oppure di innescare un incendio.

L’esito della vendetta è stato però imprevisto: la polizia è intervenuta chiudendo la strada e facendo intervenire gli artificieri della questura di Roma.

Denuncia per simulazione di reato

Il 55anne è stato denunciato per simulazione di reato. Gli investigatori della questura di Frosinone sono arrivati a lui incrociando le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’ufficio postale da cui era partito il cartone sospetto.

Il pacco è stato recapitato dal postino martedì 21 gennaio. Partendo dal mittente, i poliziotti sono risaliti all’ufficio postale. E una volta individuato l’orario della spedizione, hanno identificato l’uomo.

Già denunciato in passato

Come scrive La Repubblica, il 55enne di Frosinone sarebbe già conosciuto dalle forze dell’ordine: in tempi recenti sarebbe stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello.