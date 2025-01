Rai chiude la sede storica di viale Mazzini e trasloca, c'è la nota ufficiale: perché e cosa centra l'amianto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Come preannunciato da diverse settimane, dalla fine del mese chiuderà la storica sede Rai di viale Mazzini, per dare possibilità di effettuare importanti lavori di ristrutturazione all’edificio a causa della presenza di amianto all’interno della struttura. Lavoratori in smart working, con l’intervento alla sede Rai che dovrebbe durare diversi anni.

Chiude la sede Rai di viale Mazzini

La Rai ha annunciato ufficialmente la chiusura della storica sede di viale Mazzini a Roma, un edificio simbolo della televisione pubblica italiana.

La decisione, resa pubblica attraverso una nota ufficiale, è motivata dalla necessità di affrontare una problematica urgente: la presenza di amianto all’interno della struttura.

Chiude temporaneamente la storica sede Rai di viale Mazzini, a Roma

La chiusura avrà luogo a partire dal 31 gennaio 2025 e comporterà il trasferimento temporaneo di tutte le attività e del personale. La Rai ha difatti comunicato che gran parte dei dipendenti verrà trasferita in altre sedi temporanee o lavorerà in modalità smart working.

La presenza di amianto nella struttura

Secondo quanto emerso, la presenza di amianto nella sede di viale Mazzini ha superato i limiti di legge, rendendo necessario l’intervento immediato per garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che frequentano l’edificio.

In particolare, il “rischio derivante dalle scarse condizioni di manutenzione degli impianti idrici che, per la loro vetustà, potrebbero subire rotture e perdite con possibile trascinamento di fibre” di amianto in alcune aree, ha portato alla chiusura totale dell’edificio per permettere lavori di bonifica e riqualificazione.

La struttura, inaugurata negli anni ’60, è ormai obsoleta e necessita di una profonda ristrutturazione per essere adeguata agli standard moderni di sicurezza e salubrità.

La comunicazione dell’azienda

I lavori di bonifica e ristrutturazione dell’edificio dovrebbero iniziare il 1° gennaio 2026 e dovrebbero durare circa tre anni e mezzo, con la conclusione prevista per la metà del 2029.

La Rai aveva spiegato che “l’azienda, anticipando il cronoprogramma di uscita dal palazzo già predisposto in base al piano immobiliare approvato e al previsto trasferimento nell’immobile locato in via Alessandro Severo per permettere la ristrutturazione di Viale Mazzini, ha deciso di procedere alla ricognizione di tutti gli spazi disponibili presso altri insediamenti aziendali per trasferire tutte le risorse dedicate alle attività essenziali che, per loro natura, non possono essere svolte in regime di smart working”.

Una nota che fa capire anche l’importanza del problema, dato che il trasloco era inizialmente previsto per il secondo semestre del 2025. Il bando per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede è stato pubblicato, con l’importo complessivo stimato dell’appalto pari a 121.975.510 euro.